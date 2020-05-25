В театральной студии рассказали об убитой в Тепличном девочке

25.05.2020 | 16:28

В понедельник, 25 мая, на странице пензенской театральной студии «Мир другими глазами» появился пост, посвященный убитой в Тепличном 14-летней девочке.

«Плохие новости, друзья! Очень грустно, и от собственного бессилия наворачиваются слезы, но нельзя опускать руки. Случилась ужасная трагедия. Погибла участница театральной группы #Мирдругимиглазами.

Танечке было всего 14 лет. Она была палочкой-выручалочкой. Это тот случай, когда перед сложным спектаклем со взрослыми ролями садишься такой и думаешь: «Эх, вот кому бы дать эту роль? Мальчишки не смогут сыграть чувственно. Девчонки не возьмутся. А, Таню нужно попробовать, она сможет». И Таня пробовала, и у нее все получалось.

Добрая девчушка, которая перешагивала свои проблемы и старалась изо всех сил, до испарины на лбу, почти до слез. А сейчас вот такое горе. И для семьи девочки, и для нас. Мы понимаем, что никакие добрые слова не помогут семье пережить эту чудовищную утрату», - говорится в сообщении.

22 мая девочка-подросток ушла из дома на прогулку и не вернулась, а на следующий день ее тело было найдено в лесополосе.

По факту случившегося незамедлительно возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Сейчас следователи и криминалисты совместно с полицией устанавливают личность того, кто совершил злодеяние.

Ранее горожане в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что девочка из неблагополучной семьи. Ее тело нашли на конечной остановке автобуса, там, где находится магазин «Магнит». По словам очевидца, подростка якобы изнасиловали. Позднее соседка семьи, потерявшей дочь, опровергла эту информацию, указав, что на трупе были следы удушения.