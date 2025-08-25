Сетевое издание|18+|Понедельник|25 авг 2025|13:31
Общество

Билайн запустил осеннюю акцию «3в1» с новым HONOR 400 Lite

Билайн запустил акцию «Выгодные комплекты с Лайтом». Новый гаджет, бонусные рубли на связь и дополнительный товар - все это доступно по цене одного устройства.

В рамках акции в составе выгодного комплекта можно приобрести планшет, смарт- и трекер-часы, кнопочные телефоны или смартфоны ведущих брендов HONOR, Realme, Xenium, Xiaomi, Tecno, Huawei и Samsung - все, что нужно, чтобы подготовиться к учебному году или обновить гаджеты после активного летнего сезона, а главное, сделать это с выгодой.

Одно из самых интересных предложений - HONOR 400 Lite 256 ГБ. Это легкий и элегантный смартфон с высокой производительностью. Он имеет защиту от влаги и пыли, а также подтвержденную устойчивость к повреждениям.

Билайн запустил осеннюю акцию «3в1» с новым HONOR 400 Lite

Устройство оснащено емкой батареей с поддержкой быстрой зарядки, позволяет фотографировать, приближать, записывать видео с помощью AI-кнопки камеры. Это не только быстрый способ запечатлеть момент, но и мгновенный доступ к возможностям искусственного интеллекта, ведь можно узнать обо всем, что попадает в объектив: найти понравившиеся вещи, распознать растения, породы собак и многое другое.

Смартфон открывает новые возможности для работы и учебы: доступны перевод в реальном времени (больше сотни языков), копирование текстов и чисел с изображения, подсказки по математическим расчетам, историческим фактам, физике и другим дисциплинам.

При приобретении HONOR 400 Lite 256 ГБ в составе выгодного комплекта в интернет-магазине Билайна клиент получает выгоду 7 000 рублей (6 000 бонусных рублей на связь и защитное стекло стоимостью 1 000 рублей). А при покупке в офисах обслуживания Билайна вместо защитного стекла можно выбрать различные товары: умные часы или колонки, подписки на книги Билайна и облако Билайна, настройки, услуги и другое.

Предложение действует до 17 сентября 2025 года. Максимальная выгода в рамках акции - 8 000 рублей. Подробнее об условиях и ограничениях - на сайте beeline.ru.

Реклама. Заказчик - ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru. ОГРН 1027700166636.

Источник — фото пресс-службы Билайна
