На дублере Окружной водитель врезался в столб, пострадали дети

19.08.2025 | 18:04

Вечером во вторник, 19 августа, на дублере улицы Окружной случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали подростки.

По предварительным данным, в 16:45 20-летний юноша на «Ладе-Калине» врезался в фонарный столб на тренировочной площадке, так что тот упал.

Основной удар пришелся на водительскую сторону.

В салоне находились девочки 2009 и 2011 года рождения. Они получили травмы и были госпитализированы.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.