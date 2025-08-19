На дублере Окружной водитель врезался в столб, пострадали дети

Вечером во вторник, 19 августа, на дублере улицы Окружной случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали подростки.
По предварительным данным, в 16:45 20-летний юноша на «Ладе-Калине» врезался в фонарный столб на тренировочной площадке, так что тот упал.
Основной удар пришелся на водительскую сторону.
В салоне находились девочки 2009 и 2011 года рождения. Они получили травмы и были госпитализированы.
«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀