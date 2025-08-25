Билайн усилил сеть 4G в центре Пензы и спальных районах

25.08.2025 | 13:45

Erid: 2VfnxwBryDa

Билайн укрепил сеть 4G * в жилых комплексах, общественных пространствах и социальных объектах Пензы, а также расширил покрытие на трассах и более чем в 20 малонаселенных пунктах области. Это стало возможным благодаря строительству новых базовых станций и модернизации уже существующего телеком-оборудования.

В столице региона связь стала надежнее в микрорайоне Запрудный, на проспекте Победы, улицах Революционной и Кижеватова, а также в загородных коттеджных комплексах.

Благодаря стабильному 4G, горожане могут смотреть сериалы онлайн и слушать музыку без задержки, быстро настраивать умный дом, а видеозвонки будут оставаться четкими даже в часы пик, когда сеть может испытывать нагрузки.

Чтобы сделать досуг абонентов летом комфортнее, Билайн нарастил емкость сети в общественных пространствах: в ТЦ «Квадрат», на Олимпийской аллее, в доме-музее В. О. Ключевского, на Ангарском пляже и Тропе здоровья. Оплачивать покупки со смартфона или делиться фото в соцсетях можно быстрее, а музыка во время пробежки и онлайн-игры загружается прямо в момент запуска.

Параметры сети стали лучше и в детской поликлинике № 2, Пензенском областном госпитале для ветеранов войн, больнице им. Н. Н. Бурденко и пединституте имени В. Г. Белинского.

Помимо повышения качества связи в Пензе, Билайн укрепляет сеть на трассах и в небольших поселках, где проводят лето дачники.

Так, связь стала устойчивее на трассе М-5, маршруте Пенза - Тамбов, железнодорожных станциях Кривозеровка, Чаадаевка, Шнаево.

Скорость передачи данных увеличилась и для жителей десятков населенных пунктов: в Башмаковском районе это Куземкино, Липовка; в Каменском - Кевдо-Мельситово; в Камешкирском - Дубровки; в Кузнецком - Верхозим; в Лопатинском - Бузовлево; в Мокшанском - Елизаветино, Красное Польцо; в Неверкинском - Демино, Кунчерово, Октябрьское; в Нижнеломовском - Атмис; в Пензенском - Воскресеновка, Кондоль, Мичуринский; в Сердобском - Карповка.

Сеть Билайна расширили и в Заречном, рядом с ТЦ «Универмаг», а также в центральном парке и поликлинике № 1 в Каменке.

«Мы увеличиваем емкость сети, чтобы надежная связь была под рукой на даче, в парке или в пути. Благодаря новым базовым станциям на трассе М-5 наши клиенты могут пользоваться онлайн-картами или слушать любимую музыку в дороге. А жители поселков - смотреть кино онлайн и совершать покупки без поездки в город. Наша команда продолжит расширять сеть, чтобы жители Пензенской области получали максимум возможностей от современных технологий», - отметил директор Пензенского отделения Билайна Антон Тайдонов.

*4G - 4 Джи - четвертое поколение мобильной связи.

Реклама. Заказчик - ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru. ОГРН 1027700166636.