Опрос: каждый третий житель ПФО готов пользоваться семейным счетом

25.08.2025 | 11:04

34% жителей Приволжского федерального округа готовы открыть совместный счет со своими близкими для семейных трат, накоплений и планирования крупных покупок. У каждого пятого такой счет уже есть. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного ВТБ.

Основными аргументами в пользу совместных счетов приволжане считают быстрое достижение финансовых целей и удобство совместного контроля расходов - так высказались 24% опрошенных. Еще 18% ценят прозрачность и возможность отслеживать все траты и накопления.

Более трети жителей ПФО отметили, что совместные счета позволят накопить на крупную покупку, четверть - на путешествие или отпуск, 17% уверены, что продукт поможет собрать средства на ремонт.

Мнения об оптимальной сумме для перечисления на счет разделились: более трети приволжан готовы переводить от 10% до 20% своего дохода. Каждый четвертый респондент считает, что сумма должна зависеть от конкретной цели. Более 20% своего бюджета на общий счет намерены направлять 7% жителей ПФО. Такое же количество опрошенных готовы перечислять менее 5% своего дохода.

Также приволжане определили, какие функции должны быть в совместных счетах для большего удобства. Более половины опрошенных считают обязательным установление лимитов на траты, а половина жителей ПФО - обязательные уведомления о транзакциях. 47% хотят простого управления несколькими пользователями, а для более чем четверти респондентов важны инструменты для достижения совместных целей.

* Опрос проведен в августе 2025 г. среди 1 500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.