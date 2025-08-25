Появились новые кадры с места смертельного ДТП в Городище

25.08.2025 | 15:00

Госавтоинспекция предоставила новые материалы с места трагедии, случившейся в Городище утром в понедельник, 25 августа.

Предварительно установлено, что в 9:03 на пересечении улиц Александра Матросова и Московской столкнулись ВАЗ-2114, которым управлял 84-летний мужчина, и КамАЗ с 59-летним шофером.

На кадрах с места аварии видно, что большегруз протаранил левую сторону легковой машины, так что кузов серьезно деформировался.

Пенсионер скончался от полученных травм.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии, сообщили в областной Госавтоинспекции.