В Городище 84-летний водитель погиб в ДТП с КамАЗом

25.08.2025 | 11:44

Утром в понедельник, 25 августа, в Городище погиб пожилой водитель. Смертельная авария случилась в 9:03 на пересечении улиц Александра Матросова и Московской.

По предварительным данным, там столкнулись ВАЗ-2114, которым управлял 84-летний мужчина, и КамАЗ с 59-летним шофером.

Судя по фотографиям с места ДТП, большегруз врезался в левую сторону легковой машины, так что последнюю покорежило.

Пенсионер скончался от полученных травм.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии, сообщили в областной Госавтоинспекции.