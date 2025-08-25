Из-за перекрытия на Литвинова изменили еще несколько маршрутов

25.08.2025 | 14:04

В Пензе в связи с перекрытием участка улицы Литвинова изменена схема движения еще нескольких маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщили в региональном минстрое.

Так, маршрутки № 154, 155, 160 теперь едут по улице Гагарина - Островной - Северополянской - Сумской - Аустрина (до ост. «ТЦ Домино») и далее по старой схеме. Обратно - через Аустрина (до ост. «ТЦ «Домино») - М-5 - Островную и затем как обычно.

Маршрутки № 162, 164, 166, 168, 169 с улицы Аустрина направлены по Компрессорной - Можайского - Сумской - Северополянской - М-5 - Островной - Гагарина и далее по схеме в прямом и обратном направлениях.

Участок улицы Литвинова от Байдукова до Аустрина перекрыли почти на неделю. Причина - замена рельсов и шпал на железнодорожном переезде.

Общественный транспорт начал ходить иначе с 9:00 понедельника, 25 августа. Изменения будут действовать до воскресенья, 31-го числа.