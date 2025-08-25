В Нижнем Ломове авария унесла жизнь 39-летнего мужчины

25.08.2025 | 11:22

Вечером в воскресенье, 24 августа, в Нижнем Ломове случилось смертельное ДТП.

По предварительным данным, в 20:10 на 527-м километре трассы М-5 столкнулись два автомобиля: «Лада-Гранта» и ВАЗ-2114. За рулем первого находился 39-летний мужчина, второго - 32-летний.

В результате аварии водитель «Гранты» от полученных травм скончался на месте.

Другому автомобилисту потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.