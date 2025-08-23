Сетевое издание|18+|Суббота|23 авг 2025|12:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

В Бессоновском районе погиб водитель мопеда

Печать
Telegram

В пятницу, 22 августа, на 8-м километре дороги Пенза - Лунино в Бессоновском районе случилось смертельное ДТП.

По предварительным данным, в 16:50 там столкнулись автомобиль Livan X3 Pro, за рулем которого была 37-летняя женщина, и мопед NF 50 под управлением 61-летнего мужчины.

От полученных травм водитель мопеда скончался, сообщили в ГАИ Пензенской области.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее смертельная авария с участием двухколесного транспорта произошла в Пензе. 28 июля в 17:47 на улице Карпинского 38-летний мужчина на мотоцикле Yamaha FZ6 врезался сначала в бордюр, а затем в автомобиль Audi A6 с 53-летним водителем. Мотоциклист погиб на месте. Сейчас полиция ищет очевидцев произошедшего.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте