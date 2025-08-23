В Бессоновском районе погиб водитель мопеда

23.08.2025 | 12:33

В пятницу, 22 августа, на 8-м километре дороги Пенза - Лунино в Бессоновском районе случилось смертельное ДТП.

По предварительным данным, в 16:50 там столкнулись автомобиль Livan X3 Pro, за рулем которого была 37-летняя женщина, и мопед NF 50 под управлением 61-летнего мужчины.

От полученных травм водитель мопеда скончался, сообщили в ГАИ Пензенской области.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее смертельная авария с участием двухколесного транспорта произошла в Пензе. 28 июля в 17:47 на улице Карпинского 38-летний мужчина на мотоцикле Yamaha FZ6 врезался сначала в бордюр, а затем в автомобиль Audi A6 с 53-летним водителем. Мотоциклист погиб на месте. Сейчас полиция ищет очевидцев произошедшего.