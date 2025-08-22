Сетевое издание|18+|Пятница|22 авг 2025|08:54
Только 10% пензенских выпускников выходят из школы здоровыми

В Пензенской области лишь 10% детей оканчивают школу здоровыми, хотя при поступлении в учебное заведение никаких проблем не имеют 50-60% первоклассников.

Такую информацию врио министра здравоохранения Марина Воробьева озвучила на брифинге в региональном правительстве в четверг, 21 августа.

По ее словам, большинство выпускников имеют по 2-3 заболевания функционального характера или хронические.

Наибольшее распространение среди школьников получают патологии зрительной системы, опорно-двигательного аппарата и болезни желудочно-кишечного тракта. Часты также патологии ЛОР-органов.

Самым вредным для глаз Марина Воробьева назвала использование гаджетов во время движения в транспорте. Она подчеркнула важность смены режимов труда и отдыха (без гаджетов), правильной настройки освещения при выполнении домашних заданий, рационального питания, прогулок на свежем воздухе, здорового сна.

Во избежание искривления позвоночника необходимо следить за посадкой при письме или чтении, регулярно выполнять физические упражнения, спать на ортопедических матрасах, а не перинах.

Что касается болезней ЖКТ (региональный показатель здесь в 2,5 раза превышает общероссийский), то язву, гастрит, спайки в желчном пузыре и др. чаще всего выявляют у детей в подростковом возрасте. Причины: пристрастие к фастфуду, нарушение режима питания и сна, стресс, негативные пищевые традиции в семье.

В целом в профилактических целях важно закалять и укреплять иммунную систему, заключила врио министра.

