ЖК Supernova: готовое жилье с ключами в день сделки

25.08.2025 | 09:00

Многие сталкивались с проблемами длительного ожидания ключей после покупки квартиры, а затем и дорогостоящего ремонта.

В ЖК Supernova жилье с готовым ремонтом от застройщика представлено в двух вариантах отделки: светлом и темном. Благодаря разнообразию планировок пензенцы смогут подобрать подходящую для них квартиру с системой умный дом прямо сейчас.

В жилом комплексе покупателя ждут:

- огороженная территория;

- современная придомовая инфраструктура: детские и спортивные площадки, зоны отдыха и достаточное количество парковочных мест;

- охрана территории и камеры видеонаблюдения, обеспечивающие безопасность.

Расположение ЖК Supernova позволяет в краткие сроки добраться транспортом до любой точки города.

Все дома сданы, а это значит, что не придется беспокоиться о задержке строительства. Переехать в новое жилье легко и комфортно уже сегодня.

Телефон офиса продаж (8412) 50-09-46. Сайт проекта rks-penza.ru.

ЖК «СуперНова». Застройщик - ООО СЗ «РКС-Пенза». Дома по адресу: г. Пенза, ул. Щербакова, д. 73, ул. Щербакова, д. 75, введены в эксплуатацию.

Реклама. Заказчик - ООО СЗ «РКС-Пенза», ИНН 5834043586.