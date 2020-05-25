Сетевое издание|18+|Понедельник|25 мая 2020|11:24
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Общество

В Пензенской области выросло число пенсионеров с коронавирусом

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В Пензенской области выросла доля пенсионеров, заразившихся коронавирусом. Теперь такие пациенты составляют 42% от числа инфицированных.

Данные на понедельник, 25 мая, озвучил глава регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин на совещании в правительстве области.

7 мая он отмечал, что люди пенсионного возраста составляют треть от числа подхвативших COVID-19 (29,3%).

В остальных возрастных группах число заразившихся новой инфекцией распределяется следующим образом: 36,6% - люди от 20 до 49 лет, 20,7% - пациенты от 50 до 59 лет.

Процент медиков с новым вирусом составляет 16,1. Михаил Перекусихин назвал персонал больниц ведущей группой риска по заболеваемости и отметил, что в данный момент наблюдается рост количества инфицированных сотрудников лечебных учреждений.

По данным на 7 мая заболевшие коронавирусной инфекцией медики составляли лишь 11% от числа всех случаев в области.

«На сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 4 804 человека, контактировавшие с коронавирусными больными и имеющие подозрения на данную инфекцию. Также взяты под наблюдение 25 лиц, прибывших из-за рубежа», - добавил Михаил Перекусихин.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

интересно,это дачники?

Гость||

это адепты секты РПЦ?

Гость||

Гость писал(a):

интересно,это дачники?

Дачникам на свежем воздухе никакие заразы не страшны

Гость||

Гость писал(a):

Дачникам на свежем воздухе никакие заразы не страшны
не то, что сектантам в душных культовых зданиях

Гость||

Гость писал(a):

это адепты секты РПЦ?
Не только: Мусульмане отмечают праздник разговения Ураза-байрам дома, готовят традиционные национальные блюда.

Коллективное семейное поедание без соблюдения дистанции и других рекомендаций.

Гость||

Гость писал(a):

Коллективное семейное поедание без соблюдения дистанции
не только семейное. Они вчера толпами человек по 50-100 собирались.

Ждем всплеска заболеваний!

Гость||

Гость писал(a):

интересно,это дачники?

Это масочники, сами себя заражают.

Гость||

Вот они последствия открытия дачного сезона, а страдают предприниматели которым запрещают работать и никак не компенсируя убытки. Кто разрешил дачные автобусы и ярмарку? кто понесёт ответственность?

Гость||

Гость писал(a):

интересно,это дачники?

Это масочники, сами себя заражают.

Ага, вечером всегда наблюдаю такую картину. с пензы первой прутся дачники, ноги еле плетутся, "язык на плече" но в одноразовой маске такого вида на помойках и то новее найти можно. ВВП сказал про строгий режим самоизоляции для лиц 65+ а они шастают, туда сюда, себя и людей заражая

Гость||

Ну и что зато Иван бардюры укладывает

Гость||

Гость писал(a):

Ну и что зато Иван бардюры укладывает
По улице Луначарского уже третий месяц укладывает. Остановку у 35 школы вывернули 2 месяца назад, засыпали всё песком - вот и вся работа.

Гость||

36,6% - люди от 20 до 49 лет. А где подробности? Почему не указывается, какой процент заболевших от 20 до 29, от 30 до 39, и от 40 до 49? Почему разные поколения под одну гребенку?

Имя: Гость
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