В Пензенской области выросло число пенсионеров с коронавирусом

25.05.2020 | 10:48

В Пензенской области выросла доля пенсионеров, заразившихся коронавирусом. Теперь такие пациенты составляют 42% от числа инфицированных.

Данные на понедельник, 25 мая, озвучил глава регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин на совещании в правительстве области.

7 мая он отмечал, что люди пенсионного возраста составляют треть от числа подхвативших COVID-19 (29,3%).

В остальных возрастных группах число заразившихся новой инфекцией распределяется следующим образом: 36,6% - люди от 20 до 49 лет, 20,7% - пациенты от 50 до 59 лет.

Процент медиков с новым вирусом составляет 16,1. Михаил Перекусихин назвал персонал больниц ведущей группой риска по заболеваемости и отметил, что в данный момент наблюдается рост количества инфицированных сотрудников лечебных учреждений.

По данным на 7 мая заболевшие коронавирусной инфекцией медики составляли лишь 11% от числа всех случаев в области.

«На сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 4 804 человека, контактировавшие с коронавирусными больными и имеющие подозрения на данную инфекцию. Также взяты под наблюдение 25 лиц, прибывших из-за рубежа», - добавил Михаил Перекусихин.