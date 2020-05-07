Озвучена возрастная группа пензенцев с наибольшим числом заразившихся

07.05.2020 | 12:13

Пензенцы старше 60 лет составляют лишь треть общего числа жителей области, зараженных коронавирусом. Об этом сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин в четверг, 7 мая.

«Лица пенсионного возраста продолжают составлять треть заболевших, однако отмечается прирост заболеваемости среди населения трудоспособного возраста», - констатировал он.

Что касается возрастной структуры в целом, то, по словам руководителя ведомства, пациентов от 20 до 49 лет - 36,7%, от 50 до 59 - 21,3%, лиц старше 60 лет - 33,4%, детей до 14 лет - 22 человека.

Лидирующий контингент населения в социальной структуре - пенсионеры (29,3%), далее идут работники различных профессий, включая сферу культуры (14,8%), студенты (13%), неработающие (12,8%), персонал медицинских организаций (11%).

По данным на 7 мая, в регионе 635 зараженных, 217 выздоровевших, 8 умерших.