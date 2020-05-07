Общество

Озвучена возрастная группа пензенцев с наибольшим числом заразившихся

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Пензенцы старше 60 лет составляют лишь треть общего числа жителей области, зараженных коронавирусом. Об этом сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин в четверг, 7 мая.

«Лица пенсионного возраста продолжают составлять треть заболевших, однако отмечается прирост заболеваемости среди населения трудоспособного возраста», - констатировал он.

Что касается возрастной структуры в целом, то, по словам руководителя ведомства, пациентов от 20 до 49 лет - 36,7%, от 50 до 59 - 21,3%, лиц старше 60 лет - 33,4%, детей до 14 лет - 22 человека.

Лидирующий контингент населения в социальной структуре - пенсионеры (29,3%), далее идут работники различных профессий, включая сферу культуры (14,8%), студенты (13%), неработающие (12,8%), персонал медицинских организаций (11%).

По данным на 7 мая, в регионе 635 зараженных, 217 выздоровевших, 8 умерших.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Все категории в процентах, а дети - поштучно. Вы уж считайте в одной единице: либо в литрах, либо в граммах.

Гость||

Гость писал(a):

Все категории в процентах, а дети - поштучно. Вы уж считайте в одной единице: либо в литрах, либо в граммах.
8,6%

Гость||

А в социальной структуре вообще общий процент не сходится, да и пенсионеров заметно меньше стало, хотя они, якобы, "лидируют".

Гость||

Гость писал(a):

Все категории в процентах, а дети - поштучно. Вы уж считайте в одной единице: либо в литрах, либо в граммах.
Точно!

Имя: Гость
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