Иван Белозерцев о коронавирусе в Заречном: Есть проблемы

Эпидситуация по новой коронавирусной инфекции, сложившаяся в Заречном, вызывает опасения региональных властей. Это стало понятно во время видеосовещания, которое провел утром в понедельник, 25 мая, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
«Там есть проблемы», - констатировал глава региона.
В течение дня в правительстве проведут совещание, посвященное мерам по снижению заболеваемости в Заречном.
По данным на воскресенье, 24 мая, в закрытом городе зарегистрировано 76 носителей COVID-19.
«145 человек с предварительно подтвержденным диагнозом. Всего выздоровело 57 человек. В МСЧ-59 на лечении находятся 70 человек», - написал глава Заречного Олег Климанов в своих официальных аккаунтах в соцсетях.
264 зареченца остаются под наблюдением, 689 сняты с него в связи с истечением срока самоизоляции. Один человек умер.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):Так сколько же человек заболело-умерло-выздоровело? Цифры не бьются, как ни складывай-вычитай...