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Общество

Иван Белозерцев о коронавирусе в Заречном: Есть проблемы

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Эпидситуация по новой коронавирусной инфекции, сложившаяся в Заречном, вызывает опасения региональных властей. Это стало понятно во время видеосовещания, которое провел утром в понедельник, 25 мая, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Там есть проблемы», - констатировал глава региона.

В течение дня в правительстве проведут совещание, посвященное мерам по снижению заболеваемости в Заречном.

По данным на воскресенье, 24 мая, в закрытом городе зарегистрировано 76 носителей COVID-19.

«145 человек с предварительно подтвержденным диагнозом. Всего выздоровело 57 человек. В МСЧ-59 на лечении находятся 70 человек», - написал глава Заречного Олег Климанов в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

264 зареченца остаются под наблюдением, 689 сняты с него в связи с истечением срока самоизоляции. Один человек умер.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

По данным на воскресенье, 24 мая, в закрытом городе зарегистрировано 76 носителей COVID-19.

«145 человек с предварительно подтвержденным диагнозом. Всего выздоровело 57 человек. В МСЧ-59 на лечении находятся 70 человек»,

Так сколько же человек заболело-умерло-выздоровело? Цифры не бьются, как ни складывай-вычитай...

Гость||

Самая большая проблема Заречного - это культура поведения его жителей. Наглые хамы, и гнилые людишки. Рассадник криминала.

Гость||

Заварите ворота в заразный лосятник!

Гость||

Главная проблема Пензенской области - Белозерцев в кресле губернатора.

Гость||

«По итогам проверки прокурор внес представления главе администрации г. Заречного, руководителям департаментов образования, культуры и молодежной политики, социального развития и комитета по управлению имуществом», - уточнила Светлана Артамонова.

В итоге 17 чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее прокуратура сообщила о коррупционных нарушениях в Управлении образования г. Пензы. Их допустили 12 человек: трое муниципальных служащих и девять руководителей образовательных учреждений.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Эпидситуация по новой коронавирусной инфекции, сложившаяся в Заречном, вызывает опасения региональных властей.
Заречный это ЗАТО ,город федерального подчинения и у губернатора области над ним нет власти,пусть федералы с этим разбираются.

Гость||

Иван горе и боль Пензы

Гость||

В Заречном не соблюдаются правила Роспотребнадзора ни людьми, ни магазинами и т.д. Вот и результат.

Гость||

Гость писал(a):

В Заречном не соблюдаются правила Роспотребнадзора ни людьми, ни магазинами и т.д. Вот и результат.
ни лосями !

Гость||

Ты-дыщь...и из башенного люка выпала гильза...

Имя: Гость
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