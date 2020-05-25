Иван Белозерцев о коронавирусе в Заречном: Есть проблемы

25.05.2020 | 10:08

Эпидситуация по новой коронавирусной инфекции, сложившаяся в Заречном, вызывает опасения региональных властей. Это стало понятно во время видеосовещания, которое провел утром в понедельник, 25 мая, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Там есть проблемы», - констатировал глава региона.

В течение дня в правительстве проведут совещание, посвященное мерам по снижению заболеваемости в Заречном.

По данным на воскресенье, 24 мая, в закрытом городе зарегистрировано 76 носителей COVID-19.

«145 человек с предварительно подтвержденным диагнозом. Всего выздоровело 57 человек. В МСЧ-59 на лечении находятся 70 человек», - написал глава Заречного Олег Климанов в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

264 зареченца остаются под наблюдением, 689 сняты с него в связи с истечением срока самоизоляции. Один человек умер.