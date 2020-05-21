Оксана Чижова рассказала о том, как дети переносят коронавирус

21.05.2020 | 15:48

В четверг, 21 мая, во время прямой линии в Instagram и. о. министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова ответила на вопрос одного из пользователей о картине течения болезни у зараженных коронавирусом жителей региона.

Она отметила, что у 16% пациентов заболевание проходит бессимптомно, то есть вообще никаких признаков COVID-19 нет, у небольшой части течение тяжелое и у 80% - легкое или среднее.

Уходит из жизни в основном старшее поколение, люди, которые имеют хронические заболевания: сахарный диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания.

По словам Оксаны Чижовой, дети переносят коронавирус достаточно легко, период выздоровления у них занимает в среднем 10 дней.

Губернатор Иван Белозерцев сообщил, что в инфекционном отделении областной детской больницы имени Н. Ф. Филатова для маленьких пациентов выделено 120 коек. «Вчера, если я не ошибаюсь, было занято 110», - отметил он. «Сегодня 40 коек свободны», - уточнила Оксана Чижова.

За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 54 несовершеннолетних.