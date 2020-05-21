Общество

Оксана Чижова рассказала о том, как дети переносят коронавирус

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В четверг, 21 мая, во время прямой линии в Instagram и. о. министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова ответила на вопрос одного из пользователей о картине течения болезни у зараженных коронавирусом жителей региона.

Она отметила, что у 16% пациентов заболевание проходит бессимптомно, то есть вообще никаких признаков COVID-19 нет, у небольшой части течение тяжелое и у 80% - легкое или среднее.

Уходит из жизни в основном старшее поколение, люди, которые имеют хронические заболевания: сахарный диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания.

По словам Оксаны Чижовой, дети переносят коронавирус достаточно легко, период выздоровления у них занимает в среднем 10 дней.

Губернатор Иван Белозерцев сообщил, что в инфекционном отделении областной детской больницы имени Н. Ф. Филатова для маленьких пациентов выделено 120 коек. «Вчера, если я не ошибаюсь, было занято 110», - отметил он. «Сегодня 40 коек свободны», - уточнила Оксана Чижова.

За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 54 несовершеннолетних.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Вот именно бессимптомно и как сказал Онищенко-нужно открывать детские сады , вирус будет передаваться через детей и ослабевать.Проэпидемичевание населения.

Гость||

ну вот и опасаться остается только хроникам и ожиревшим.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Губернатор Иван Белозерцев сообщил, что в инфекционном отделении областной детской больницы имени Н. Ф. Филатова под маленьких пациентов выделено 120 коек. «Вчера, если я не ошибаюсь, было занято 110», - отметил он. «Сегодня 40 коек свободны», - уточнила Оксана Чижова.

За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 54 несовершеннолетних.

Сколько на данный момент там лежит человек с подтверждённым К-19 ??? За весь период не считается ,т.к. часть переболела и их выписали ,режим ЧГ введен исключительно по К-19 ,а не по другим инфекционным заболеваниям. Власть завралась,если больных столько ,сколько в их отчётах то режим надо снимать,если больше ,то на них надо заводить уголовные дела за недостоверную информацию и подлог ,и переписывать указ на введение режима ПГ по пневмонии .

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Губернатор Иван Белозерцев сообщил, что в инфекционном отделении областной детской больницы имени Н. Ф. Филатова под маленьких пациентов выделено 120 коек. «Вчера, если я не ошибаюсь, было занято 110», - отметил он. «Сегодня 40 коек свободны», - уточнила Оксана Чижова.

За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 54 несовершеннолетних.

Сколько на данный момент там лежит человек с подтверждённым К-19 ??? За весь период не считается ,т.к. часть переболела и их выписали ,режим ЧГ введен исключительно по К-19 ,а не по другим инфекционным заболеваниям. Власть завралась,если больных столько ,сколько в их отчётах то режим надо снимать,если больше ,то на них надо заводить уголовные дела за недостоверную информацию и подлог ,и переписывать указ на введение режима ПГ по пневмонии .
Тебя давно ждут в психбольнице, а ты игнорируешь, на форуме сидишь и постишь всякую хрень под наблюдением админов.

Имя: Гость
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