Пензенцам объяснили строгость предпринятых мер в начале эпидемии

22.05.2020 | 10:51

Губернатор Иван Белозерцев объяснил, почему регион начинает выходить из режима самоизоляции, тогда как практически ежедневно выявляется рекордное количество заразившихся.

Такой вопрос поступил главе региона на прямую линию, которая прошла в соцсети Instagram в четверг, 21 мая.

«Когда все это начиналось, были рекомендации, хотелось добиться того, чтобы коронавирус не пришел в наш регион, в Российскую Федерацию. Были такие попытки», - пояснил Иван Белозерцев.

Он отметил, что считает принятые меры обоснованными, и добавил, что опасная инфекция ненадолго остановила пензенских промышленников. Некоторые предприятия прервали свою работу не более чем на шесть дней.

«Затем они возобновили деятельность. За это время мы вместе с Роспотребнадзором провели с руководителями предприятий разъяснительную работу, как нужно организовать деятельность, чтобы не было заражения. И сегодня мы видим, что промышленные предприятия работают. Есть заболевшие, но режим безопасности строго соблюдается», - отметил губернатор.

Иван Белозерцев проводит встречи с руководителями организаций не только по вопросам выполнения заказов и объема работ, но и по соблюдению необходимых санитарно-эпидемических норм.

«Руководители докладывали, что у них обстановка нормальная. Работают 1 000 человек, заболевших - 2. И то они находились на удалении», - рассказал глава региона.

Ослабление режима самоизоляции он назвал «нормальной практикой», когда пензенцам дают возможность заработать, предприятиям – не останавливать свою деятельность, экономике – развиваться, налоговой службе – получать вычеты.

Режим повышенной готовности был введен в регионе 16 марта, все массовые мероприятия отменили, закрылись учебные и другие заведения, спортивные объекты. Накануне в Пензенской области зарегистрировали первого заболевшего опасной инфекцией.

В конце марта закрылись кафе, рестораны, точки общественного питания, торговые центры и ярмарки. Жителям рекомендовали соблюдать режим самоизоляции. На тот момент в области было два подтвержденных случая коронавируса, у трех пациентов он подозревался.