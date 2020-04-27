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Общество

В Пензе плазму выздоровевших станут применять для лечения COVID-19

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В Пензенской области все готово для использования плазмы пациентов, выздоровевших от коронавируса. Пока она является единственным источником антител против заболевания COVID-19. Речь об этом шла во время визита губернатора Ивана Белозерцева в региональный клинический центр крови.

«Я прошу активно работать с теми, кто выздоровел, по забору крови у них», - призвал Иван Белозерцев.

«Будем поставленную задачу выполнять, и еще среди нашего населения, среди доноров, даже тех, кто уже раньше переболел в легкой форме. Антитела помогут нам найти потенциальных доноров для этих целей», - отметила главный врач ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр крови» Татьяна Крылова.

Количество победивших COVID-19 в регионе растет с каждым днем. Однако спрогнозировать число людей, которые могут сдать плазму для лечения тяжелых пациентов с коронавирусом, пока невозможно. Кроме того, рассматривается возможность закупки оборудования для определения наличия в крови доноров специфических антител к коронавирусу.

«Мы, приобретя такой аппарат, будем иметь возможность проводить тесты не только у заболевших, но и у обычных граждан - для того чтобы понимать, есть ли у них антитела к коронавирусу. Это нам даст возможность понимать общую картину по Пензенской области, планировать нашу работу», - пояснил Иван Белозерцев.

Плазму выздоровевших людей предполагается начать применять для лечения COVID-19 уже в ближайшее время. Все будет зависеть от количества доноров, которые могут ее сдать. Медицинская база для этого подготовлена на самом современном уровне.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

ОТКЛЮЧИТЕ ОТОПЛЕНИЕ!!!

Гость||

Приятно видеть вас в наморднике.

Гость||

Гость писал(a):

ОТКЛЮЧИТЕ ОТОПЛЕНИЕ!!!
Ещё не все заболели пневмонией от сквозняков , из-за жары в доме. Это последний хапок в сезоне.

Гость||

Почему у Крыловой нос не спрятан,вдруг чихнёёёёт на Уважаемого И.А.?

Гость||

Вообще-то все компоненты крови, в том числе и плазма должны проходить обязательный 6-ти месячный карантин с целью обеспечения вирусной безопасности.

Предпосылкой к организации карантинного хранения плазмы послужила возможность дачи крови лицами в период отсутствия клинических и лабораторных признаков инфекций, передающихся с кровью.

Метод карантинизации заключается в хранении плазмы при температуре –30…–40 °C с запретом использования ее на протяжении 6 месяцев до повторного обследования крови донора на отсутствие инфекций.

Метод карантинизации плазмы является действенным и надежным способом борьбы с распространением инфекций, передающихся с кровью.

Компоненты крови, применяемые для переливания сохраняют опасность заражения пациентов гемотрансмиссивными инфекциями (ВИЧ, ВИЧ, вирусные гепатиты В, С и др.). Это связано с тем, что скрытый период вирусоносительства невозможно определить даже современными методами исследования крови доноров.

Гость||

Отопление выгоняет на улицу. Мэр Заречного отключил. Он самостоятелен в решениях.

Гость||

Как три недели назад говорили,что собираются применять,так и сейчас говорят,что собираются применять...

Гость||

Да. С плазмой все не так просто. Но, наверное, больной и родственники подписывают согласие, в котором их информируют об опасности ее применения, в том числе возможным заражением другими инфекциями

Гость||

Получается ранее заразившиеся и выздоровевшие сегодня в цене дня как доноры, тогда чего всех держать далее на самоизоляции людей...Вы уж опрелелитесь кто вам больше нужен...здоровые или заболевшие для сдачи крови...)))

Имя: Гость
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