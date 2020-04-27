В Пензе плазму выздоровевших станут применять для лечения COVID-19

27.04.2020 | 18:12

В Пензенской области все готово для использования плазмы пациентов, выздоровевших от коронавируса. Пока она является единственным источником антител против заболевания COVID-19. Речь об этом шла во время визита губернатора Ивана Белозерцева в региональный клинический центр крови.

«Я прошу активно работать с теми, кто выздоровел, по забору крови у них», - призвал Иван Белозерцев.

«Будем поставленную задачу выполнять, и еще среди нашего населения, среди доноров, даже тех, кто уже раньше переболел в легкой форме. Антитела помогут нам найти потенциальных доноров для этих целей», - отметила главный врач ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр крови» Татьяна Крылова.

Количество победивших COVID-19 в регионе растет с каждым днем. Однако спрогнозировать число людей, которые могут сдать плазму для лечения тяжелых пациентов с коронавирусом, пока невозможно. Кроме того, рассматривается возможность закупки оборудования для определения наличия в крови доноров специфических антител к коронавирусу.

«Мы, приобретя такой аппарат, будем иметь возможность проводить тесты не только у заболевших, но и у обычных граждан - для того чтобы понимать, есть ли у них антитела к коронавирусу. Это нам даст возможность понимать общую картину по Пензенской области, планировать нашу работу», - пояснил Иван Белозерцев.

Плазму выздоровевших людей предполагается начать применять для лечения COVID-19 уже в ближайшее время. Все будет зависеть от количества доноров, которые могут ее сдать. Медицинская база для этого подготовлена на самом современном уровне.