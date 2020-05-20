Общество

В Заречном 17 чиновников уличили в коррупционных нарушениях

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Зареченских чиновников уличили в нарушениях антикоррупционного законодательства. Факты подачи недостоверных сведений о доходах за 2018 год выявили сотрудники местной прокуратуры.

По словам старшего помощника прокурора области Светланы Артамоновой, муниципальные служащие неправильно указывали площади объектов недвижимости, находящихся у них в собственности, не представляли сведения о проживании и пользовании жилыми помещениями, о счетах в кредитных организациях, а также о водных транспортных средствах, зарегистрированных в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Кроме того, один из чиновников не сообщил о покупке имущества, стоимость которого превышает его доход за три последних года, и источниках средств на его приобретение.

«По итогам проверки прокурор внес представления главе администрации г. Заречного, руководителям департаментов образования, культуры и молодежной политики, социального развития и комитета по управлению имуществом», - уточнила Светлана Артамонова.

В итоге 17 чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее прокуратура сообщила о коррупционных нарушениях в Управлении образования г. Пензы. Их допустили 12 человек: трое муниципальных служащих и девять руководителей образовательных учреждений.

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Гость||

Ну давай те, Пензенцы, атакуйте)

Гость||

Гость писал(a):

Ну давай те, Пензенцы, атакуйте)
С вами и так давно все понятно.

Гость||

Фамилии

Гость||

Что-то "сварщик" затих.

Гость||

Такие грубейшие нарушения и все сходит с рук,все под себя делают,а прокуратура только факты констатирует

Имя: Гость
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