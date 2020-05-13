Общество

В Управлении образования Пензы нашли коррупционные нарушения

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Во время проверки, проведенной в марте 2020 года в Управлении образования г. Пензы, обнаружились нарушения антикоррупционного законодательства. Они были допущены при предоставлении чиновниками и руководителями образовательных учреждений сведений о доходах и имуществе за 2018 год.

«В справках 12 служащих имели место неуказание полученных доходов, неотражение сведений о транспортном средстве, а также недвижимом имуществе, отчужденном в результате безвозмездной сделки, недостоверное указание долей и площадей, иные нарушения», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Один из чиновников не представил справку о расходах на своих несовершеннолетних детей в связи с приобретением квартиры. Были выявлены и недостатки при кадровой работе.

«Прокурор Ленинского района внес начальнику Управления образования г. Пензы представление.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, приняты меры к устранению нарушений», - уточнила Светлана Артамонова.

К дисциплинарной ответственности привлекли 12 человек: 3 муниципальных служащих и 9 руководителей образовательных учреждений.

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Гость||

Мож увольнять уже начнем?

Гость||

да кстати а почему просто не уволили на их места пришли бы новые люди нарушения антикоррупционного законодательства выявили а люди продолжают работать не справедливо.

Гость||

И, как всегда, стыдливо, без фамилий и мест работы. Т.е. родители школьников НЕ ДОЛЖНЫ знать, "что" из себя представляет директор школы, где учатся их дети??

"...Чтоб худого про царя

Не болтал народ зазря,

Действуй строго по закону,

То бишь действуй... втихаря..." (Л.Филатов "Сказ про Федота-стрельца")

Видимо, это стало девизом нынешней журналистики и пр.

Гость||

Может сажать уже начнём?

Гость||

Может успокоимся, хватит травить друг друга

Гость||

Например, человек указал в доходах 1000 руб., а надо было указывать плюс 13 процентов до вычета. Давайте уволим.

Гость||

Значит,такие сведения дала журналистам Прокуратура. Почему без фамилий - вопрос к ней

Гость||

Гость писал(a):

Например, человек указал в доходах 1000 руб., а надо было указывать плюс 13 процентов до вычета. Давайте уволим.
Давайтк. Если у директора или чиновника не хватает умв понять порядок заполнения декларации, то как он может учить детей или учителей? Какое он имеет на это моральное право?

Гость||

Только добро рождает добро

Гость||

Потому что у учителей голова занята учёбой детей!

Гость||

Не злорадствуйте, они несчастные и так без выпускных остануться, сплошные убытки

Гость||

Начните с себя

Гость||

Гость писал(a):

Гость|13.05.2020 10:31|

Может сажать уже начнём?

Дядя Вова где посадки , Колыма вскопала грядки... ( Трофим )

Гость||

Никогда такого не было и вот опять

Имя: Гость
Комментарий:

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