В Управлении образования Пензы нашли коррупционные нарушения

13.05.2020 | 10:02

Во время проверки, проведенной в марте 2020 года в Управлении образования г. Пензы, обнаружились нарушения антикоррупционного законодательства. Они были допущены при предоставлении чиновниками и руководителями образовательных учреждений сведений о доходах и имуществе за 2018 год.

«В справках 12 служащих имели место неуказание полученных доходов, неотражение сведений о транспортном средстве, а также недвижимом имуществе, отчужденном в результате безвозмездной сделки, недостоверное указание долей и площадей, иные нарушения», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Один из чиновников не представил справку о расходах на своих несовершеннолетних детей в связи с приобретением квартиры. Были выявлены и недостатки при кадровой работе.

«Прокурор Ленинского района внес начальнику Управления образования г. Пензы представление.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, приняты меры к устранению нарушений», - уточнила Светлана Артамонова.

К дисциплинарной ответственности привлекли 12 человек: 3 муниципальных служащих и 9 руководителей образовательных учреждений.