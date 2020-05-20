Общество

В Пензенской области коронавирусом заболели еще 72 человека

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В среду, 20 мая, стало известно, что в Пензенской области коронавирус выявили еще у 72 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее количество зараженных за все время пандемии - 1 317, выздоровевших - 944, умерших - 12.

Накануне был установлен антирекорд по количеству подтвержденных за сутки диагнозов - 73.

Неуклонный рост случаев инфицирования вызывает тревогу. Их число существенно не снижается, несмотря на продление режима повышенной готовности.

Одной из причин специалисты называют беспечное отношение граждан к существующей угрозе, пренебрежение элементарными правилами гигиены и игнорирование индивидуальных средств защиты.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А сколько чел ждут результатов анализа? Раньше об этом сообщали, а теперь- молчок. Цифирки пугающие?

Гость||

Ой они что не соблюдали режим повышенной готовности или положили на самоизоляцию или маски не носили с рукавичками?

И где они только этот вирусок находят?

Гость||

Хорошо,что Москва первая публикует. А эти бы волки скрывали.

Гость||

В целом по России постепенно снижается количество новых инфицированных, а в Пензенской области увеличивается. Что-то не так в консерватории...

Гость||

стабильность

Гость||

плато

Гость||

Интересно, а сколько ждать результатов анализа по ковид? Знакомая 10 дней в сердобске лежит с пневмонией до сих пор не знает результат.

Гость||

я вздрогнул

Гость||

День начался...

Гость||

Гость писал(a):

Гость|20.05.2020 10:46|

В целом по России постепенно снижается количество новых инфицированных, а в Пензенской области увеличивается. Что-то не так в консерватории

Это точно,не знаешь кому верить. А у нас сводки как с фронта.

Гость||

Гость писал(a):

Ой они что не соблюдали режим повышенной готовности или положили на самоизоляцию или маски не носили с рукавичками?

И где они только этот вирусок находят?

мы соблюдали, заболели. Весь дом болеет. Может вентиляция?

Гость||

По федеральным сводкам китайский вирус пошёл на спад,а по местным нет,кому верить?

Гость||

Гость писал(a):

мы соблюдали, заболели. Весь дом болеет. Может вентиляция?
Кто-нибудь один в доме не соблюдал

Гость||

Гость писал(a):

Интересно, а сколько ждать результатов анализа по ковид? Знакомая 10 дней в сердобске лежит с пневмонией до сих пор не знает результат.
2 раза сдавали. Оба через 2 дня.

Гость||

Может быть пора предпринять какие то действия. Сегодня в поселке на рынке толпа народу, большинство без масок. Ни замечаний, ни предписаний - тишина. Это я про Шемышейку.

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Имя: Гость
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