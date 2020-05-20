В Пензенской области коронавирусом заболели еще 72 человека

В среду, 20 мая, стало известно, что в Пензенской области коронавирус выявили еще у 72 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Общее количество зараженных за все время пандемии - 1 317, выздоровевших - 944, умерших - 12.
Накануне был установлен антирекорд по количеству подтвержденных за сутки диагнозов - 73.
Неуклонный рост случаев инфицирования вызывает тревогу. Их число существенно не снижается, несмотря на продление режима повышенной готовности.
Одной из причин специалисты называют беспечное отношение граждан к существующей угрозе, пренебрежение элементарными правилами гигиены и игнорирование индивидуальных средств защиты.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
А сколько чел ждут результатов анализа? Раньше об этом сообщали, а теперь- молчок. Цифирки пугающие?