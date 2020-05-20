В Пензенской области коронавирусом заболели еще 72 человека

20.05.2020 | 10:37

В среду, 20 мая, стало известно, что в Пензенской области коронавирус выявили еще у 72 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее количество зараженных за все время пандемии - 1 317, выздоровевших - 944, умерших - 12.

Накануне был установлен антирекорд по количеству подтвержденных за сутки диагнозов - 73.

Неуклонный рост случаев инфицирования вызывает тревогу. Их число существенно не снижается, несмотря на продление режима повышенной готовности.

Одной из причин специалисты называют беспечное отношение граждан к существующей угрозе, пренебрежение элементарными правилами гигиены и игнорирование индивидуальных средств защиты.