Общество

Число выявляемых за сутки случаев вируса продолжает расти

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Во вторник, 19 мая, стало известно, что отметка в 71 новый случай заболевания коронавирусом, называвшаяся накануне рекордной, не предел. За минувшие сутки в Пензенской области подтвердилось еще 73 диагноза. Общее число заболевших за весь период пандемии - 1 245.

Накануне появилась информация о смерти 12-го пациента, зараженного COVID-19.

«Мужчина 1953 года рождения. Сопутствующие: ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких. - Прим. ред.), пневмосклероз, хроническое легочное сердце, атеросклероз аорты, почечных, подвздошных артерий, артериальная гипертензия, сахарный диабет инсулинозависимый. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония», - сообщили в оперштабе.

Ранее скончались еще 11 больных коронавирусной инфекцией: 8 мужчин 35, 42, 55, 56, 63, 70, 75 и 86 лет и 3 женщины 50, 71 и 77 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

Общее число выздоровевших - 861.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Бардак и хаос в губернии продолжается. Власть и медицина неспособны решить проблему?!

Гость||

Должно само рассосаться, я думаю мы под этим девизом идём в настоящее время.

Гость||

Ура! Мы победили пандемию и остановили распространение инфекции! (Несогласные с официальной версией будут оштрафованы, для начала...)

Гость||

Если так пойдет, то недалеко и коллапс здравоохранения в Пензенской области.

Гость||

А какими темпами выписывают! Сооотнями излечившихся!

Гость||

ситуация напряженная в регионе, власти бездействуют. не до коронавируса и пневмонии

Гость||

А какими темпами выписывают! Сооотнями излечившихся!

освобождают места, каждый день наплыв по 150-160 чел

Гость||

В городе БАРДАК! А И .А. Фото карточки рассматривает.

Гость||

Мы говорим Ковид, подразумеваем внебольничную пневмонию, мы говорим внебольничная пневмония, а это Ковид.

Почему не публикуют смерти от внебольничной пневмонии?

Вот будут реальные данные о размере пандемии!

Мы все поняли, и будем беречься-в больнице врачей да и коек на всех не хватит!

Гость||

Хаос продолжается не только в Пензе ,а во всем государстве.

Гость||

Гость писал(a):

Бардак и хаос в губернии продолжается. Власть и медицина неспособны решить проблему?!
Не надо переваливать свои грехи на других: пока мы не будем соблюдать требования власти, медики не смогут справиться с возрастающим потоком больных. Они то (медики) как раз свою работу делают, посмотрите, сколько людей уже выздоровело.Но ни медики, ни власть, ни полиция не смогут отследить каждого из тех, кто в магазине и автобусе без маски, заражая окружающих, кто гуляет в компании таких же дурачков как сам.

пошел поток праздничных заражений. и он еще не скоро прекратится. С неделю точно будет только возрастать.

Гость||

Майские выходные удались

Гость||

Оптимизация медицины в своем ярком неполном выражении..

Сбросили все на врачей и медсестер Надо чиновников в инфекционные отделения волонтерами направить, вот тогда дело пойдет и не будет как в Дагестане

Гость||

А по всем каналам центрального ТВ сообщают,что короно вирус у нас в России идет на спад. Кому верить ?

Гость||

Может, пора нам прислушаться все-таки к советам врачей? Поберечь себя и близких, не шляться без надобности по улицам, а работодателям, если есть возможность, графики работы установить для сотрудников?

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Имя: Гость
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