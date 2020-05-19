Число выявляемых за сутки случаев вируса продолжает расти

19.05.2020 | 10:39

Во вторник, 19 мая, стало известно, что отметка в 71 новый случай заболевания коронавирусом, называвшаяся накануне рекордной, не предел. За минувшие сутки в Пензенской области подтвердилось еще 73 диагноза. Общее число заболевших за весь период пандемии - 1 245.

Накануне появилась информация о смерти 12-го пациента, зараженного COVID-19.

«Мужчина 1953 года рождения. Сопутствующие: ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких. - Прим. ред.), пневмосклероз, хроническое легочное сердце, атеросклероз аорты, почечных, подвздошных артерий, артериальная гипертензия, сахарный диабет инсулинозависимый. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония», - сообщили в оперштабе.

Ранее скончались еще 11 больных коронавирусной инфекцией: 8 мужчин 35, 42, 55, 56, 63, 70, 75 и 86 лет и 3 женщины 50, 71 и 77 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

Общее число выздоровевших - 861.