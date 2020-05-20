Общество

Пензенцам объяснили преимущества подачи заявлений в режиме онлайн

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В период пандемии сидеть дома и со своего компьютера или с помощью мобильного телефона заполнять в интернете заявления на получение тех или иных выплат нужно и в случае назначения ежемесячного пособия на питание для будущих мам.

«Услугу мы вместе с министерством труда сделали полностью в электронной форме. Женщине в принципе не надо ходить в органы власти. Она пришла в женскую консультацию, поставили диагноз «беременность», после этого она может подавать заявление на региональный портал госуслуг. Там сделан баннер на первой страничке, не надо нигде искать», - пояснил начальник Управления информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин.

О всевозможных пособиях, которые выплачивают различным категориям граждан, рассказали в ходе брифинга, состоявшегося в правительстве области. Подать заявление на соответствующие выплаты можно и нужно в интернете, не приходя в учреждения лично и не нарушая режим самоизоляции.

Подобная ситуация наблюдалась на прошлой неделе, когда президент объявил о расширении списка получателей новых пособий на детей. Тогда люди массово отправились в городское управление пенсионного фонда.

«Каждый думал, что не будет никого, а пришли - тут народу... Услышали - надо скорее бежать», - рассказала женщина.

Портал госуслуг специально создан для того, чтобы экономить время и нервы получателя выплат. В крайнем случае, можно обратиться в многофункциональный центр по предварительной записи. Но подать заявление в режиме онлайн гораздо удобнее, проще и быстрее.

«Не надо ездить в МФЦ и тратить время и деньги на транспорт. Через портал госуслуг получить единовременное пособие 10 000 рублей - буквально две минуты», - отметила директор ГАУ «МФЦ» Пензенской области Надежда Козенко.

При подаче заявлений через интернет нельзя забывать и о том, что мошенники не дремлют.

«Преступники используют подменные сайты-двойники, ими приобретаются домены, схожие с оригинальными, изменяется одна буква или цифра. Граждане размещают там номера своих банковских карт, свои данные, коды, пароли, которые в дальнейшем используются преступниками для хищения денежных средств», - предупредил заместитель начальника УУР УМВД России по Пензенской области Сергей Устинов.

Поэтому, оформляя документы онлайн, необходимо правильно писать имя нужного вам сайта.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Не надо ездить в МФЦ и тратить время и деньги на транспорт. Через портал госуслуг получить единовременное пособие 10 000 рублей - буквально две минуты», - отметила директор ГАУ «МФЦ» Пензенской области Надежда Козенко.
легко сказать а вот попробуйте на этом сайте еще зарегистрироваться тогда было так все просто

Гость||

Сейчас уже и через Сбербанк онлайн регистрируют. Или только в контакте сидеть научились?

Гость||

А еще у МФЦ городской номер телефона. Чтобы дозвониться до оператора нужно 30-40 минут в последние дни, по собственному опыту знаю. Даже 1 рубль за минуту в итоге дает рублей 40 в карман сотового оператора. Вопрос: кто получает хороший откат?)

Гость||

Гость писал(a):

Сейчас уже и через Сбербанк онлайн регистрируют. Или только в контакте сидеть научились?
не у всех сбер банк флаг в руки и контакт уже не по возрасту

Имя: Гость
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