Общество

В Пензе родители массово ринулись в пенсионный фонд

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Оформить единовременную выплату на детей от 3 до 15 лет включительно пензенцы решили сразу и лично на следующий день после заявления Президента РФ. Люди ринулись в городское управление пенсионного фонда. Но режим самоизоляции исключает массовый прием посетителей, в здание не впускали, сотрудники пытались консультировать прямо в дверях.

Народ оккупировал управление с утра, располагался на ступенях. Сотрудники были вынуждены вынести столы и стулья, выдать бланки, но их тоже не хватало. Люди хотели заполнить заявления «здесь и прямо сейчас».

«Ну как нам писать, на коленке? Путин сказал, вообще сказал без документов. Все женщины хотят писать», - сообщила горожанка.

«Каждый думал, что не будет никого, а пришли - тут народу. Услышали - надо скорее бежать», - пояснила женщина.

Родители привели детей, тянули их через толпу. Люди не слушали, что заявления можно оформить в электронном виде и времени отводится почти 5 месяцев.

«Поспешность действий не ускорит выплату, поскольку выплаты будут производиться в июне», - заявила заместитель руководителя Управления ПФР в г. Пензе Наталья Андреева.

В отделении ПФР поясняли неоднократно: все вопросы можно решить не выходя из дома, стоит лишь написать заявление на портале госуслуг. Также есть телефон горячей линии 42-62-92.

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Гость||

Ну как нам писать, на коленке? Путин сказал, вообще сказал без документов. Все женщины хотят писать», - сообщила горожанка.

Писать, ударением куда ставить на а или и.

Гость||

Откройте им туалеты пусть писают:) без документов:)))

Гость||

Проезжали мимо сегодня- столпотворение у входа. Какая там социальная дистанция. Толкучка.

Гость||

Легко оформила через сайт госуслуг.

Гость||

Вот так и Ходынка прошла.. За обещанную кружку народная толпа ринулась.

Гость||

12.05.2020 18:34|

Легко оформила через сайт госуслуг.

Ты молодец, молодец! Знаешь ты одна такая умная, надо тебе медаль За оформление через сайт госуслуг!

Надеюсь губернатор оценит твои супер знания. Молодец!

Гость||

Да вроде молодыми должны быть, совсем с современными технологиями не дружат?

Гость||

губернатор оценит твои супер знания. Молодец!

А что не так? Зачем куда-то бежать, когда все можно сделать не выходя из дома?

Гость||

Сайт госуслуги висит

Гость||

А что, так можно было ?

Гость||

Путин на верном пути , все вовремя и в точку.

Гость||

Все женщины хотят писать», - сообщила горожанка.

И мужчины тоже хотят писать

Гость||

Стадо

Имя: Гость
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