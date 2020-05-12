В Пензе родители массово ринулись в пенсионный фонд

12.05.2020 | 18:24

Оформить единовременную выплату на детей от 3 до 15 лет включительно пензенцы решили сразу и лично на следующий день после заявления Президента РФ. Люди ринулись в городское управление пенсионного фонда. Но режим самоизоляции исключает массовый прием посетителей, в здание не впускали, сотрудники пытались консультировать прямо в дверях.

Народ оккупировал управление с утра, располагался на ступенях. Сотрудники были вынуждены вынести столы и стулья, выдать бланки, но их тоже не хватало. Люди хотели заполнить заявления «здесь и прямо сейчас».

«Ну как нам писать, на коленке? Путин сказал, вообще сказал без документов. Все женщины хотят писать», - сообщила горожанка.

«Каждый думал, что не будет никого, а пришли - тут народу. Услышали - надо скорее бежать», - пояснила женщина.

Родители привели детей, тянули их через толпу. Люди не слушали, что заявления можно оформить в электронном виде и времени отводится почти 5 месяцев.

«Поспешность действий не ускорит выплату, поскольку выплаты будут производиться в июне», - заявила заместитель руководителя Управления ПФР в г. Пензе Наталья Андреева.

В отделении ПФР поясняли неоднократно: все вопросы можно решить не выходя из дома, стоит лишь написать заявление на портале госуслуг. Также есть телефон горячей линии 42-62-92.