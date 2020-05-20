Меньше зараженных, но больше смертей: Пенза на фоне соседей

20.05.2020 | 11:14

Ситуация с распространением коронавируса в Пензенской области на фоне соседних регионов остается относительно благополучной. Об этом свидетельствуют цифры на карте «Яндекса».

По данным на 20 мая, в регионе в общей сложности 1 317 зараженных, в Мордовии - 1 477, в Ульяновской области - 1 526, Саратовской - 2 072, Тамбовской - 2 154, Рязанской - 2 577. Таким образом, в Пензе самый низкий показатель.

Однако этого не скажешь про количество летальных исходов. В Пензенском регионе, как и в Саратовском, их 12. Это самая высокая цифра среди соседствующих субъектов.

Меньше всего умерших в Тамбовской области - 5. В Ульяновской от коронавируса скончались 6 человек, в Рязанской - 7, в Мордовии - 9.

Положение Пензенской области по сравнению с соседними регионами изменилось во второй половине апреля. До этого индекс распространенности новой инфекции в Сурском крае был выше: Пензенский регион возглавлял антирейтинг.

Губернатор Иван Белозерцев тогда объяснил высокое количество зараженных коронавирусом тем, что проводится много тестов, работают сразу несколько лабораторий.

В Пензенской области среди 12 умерших 9 мужчин 35, 42, 55, 56, 63, 66, 70, 75 и 86 лет и 3 женщины 50, 71 и 77 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.