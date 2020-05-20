Общество

Меньше зараженных, но больше смертей: Пенза на фоне соседей

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Ситуация с распространением коронавируса в Пензенской области на фоне соседних регионов остается относительно благополучной. Об этом свидетельствуют цифры на карте «Яндекса».

По данным на 20 мая, в регионе в общей сложности 1 317 зараженных, в Мордовии - 1 477, в Ульяновской области - 1 526, Саратовской - 2 072, Тамбовской - 2 154, Рязанской - 2 577. Таким образом, в Пензе самый низкий показатель.

Однако этого не скажешь про количество летальных исходов. В Пензенском регионе, как и в Саратовском, их 12. Это самая высокая цифра среди соседствующих субъектов.

Меньше всего умерших в Тамбовской области - 5. В Ульяновской от коронавируса скончались 6 человек, в Рязанской - 7, в Мордовии - 9.

Положение Пензенской области по сравнению с соседними регионами изменилось во второй половине апреля. До этого индекс распространенности новой инфекции в Сурском крае был выше: Пензенский регион возглавлял антирейтинг.

Губернатор Иван Белозерцев тогда объяснил высокое количество зараженных коронавирусом тем, что проводится много тестов, работают сразу несколько лабораторий.

В Пензенской области среди 12 умерших 9 мужчин 35, 42, 55, 56, 63, 66, 70, 75 и 86 лет и 3 женщины 50, 71 и 77 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

остается относительно благополучной.
penzainform.ru писал(a):
Таким образом, в Пензе самый низкий показатель.
так у нас в области народу меньше чем в сравниваемых губером областях.

Гость||

Ну, и как твоя новая девушка?

Гость||

И заболевших у нас не мало,а сколько с пневмонией умирает людей?Взять к примеру Кемеровскую и Томскую области -согласно СМИ там заболевших менее 500 ,а регионы больше нашего!С чем -это связано?Берегите себя и своих близких!

Гость||

Скорую помощь к пациентам с приступом гипертонии надо ждать 2-3- часа. Это в Пензе. А что творится в районах области!

Гость||

Да у кого вирус, а кто от зависти бользен. И как быть не пойму?

Гость||

Чтоб не ждать по 3часа скорую,не лучше ли дома сидеть?Меньше надо шататься по улице с детьми надеясь на "авось"?

Гость||

Меньше народа больше кислорода

Гость||

моя новая девушка,твоя жена

Гость||

Ещё до этого вируса, я вызвала скорую, с давлением самостоятельно не справилась, звоню, мне ответили какое тебе давление, посмотри который час, ты что людям не даёшь покоя, сказала, что как хотите, но те одумались и через полтора часа приехали.

Мотовилов (гость)||

Доктор Мясников имеет правильное мнение: придётся пережить. Маски и гнусные ограничения не помогут.

Гость||

Больше-меньше:что нарисуют то и будет, вся эта инфа не совсем достоверная, диагнозы рисуют как им надо

Гость||

Гость писал(a):

Гость|20.05.2020 12:03|

Ещё до этого вируса, я вызвала скорую, с давлением самостоятельно не справилась, звоню, мне ответили какое тебе давление, посмотри который час, ты что людям не даёшь покоя, сказала, что как хотите, но те одумались и через полтора часа приехали.

Это новый вариант итальянской забастовки

Гость||

Гость писал(a):

У Беспалова – мутная история с передачей в нетрезвом виде управления автомобилем другому лицу также находящемуся в нетрезвом виде.
У Беспалова – мутная история с передачей в нетрезвом виде управления автомобилем другому лицу также находящемуся в нетрезвом виде.А чем проверка по нему закончилась?

Гость||

Эй журналисты за что денежку получаете? Причём ковид и памятник репрессированным? На что намекаете? Или лень фотку поискать более соответствующую? Оформляйтесь репортаж как положено хватит выказывать высокий профессионализм

Гость||

Ещё и фон не затерли косметика позор

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Имя: Гость
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