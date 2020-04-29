Коронавирус: положение Пензы на фоне соседей изменилось

29.04.2020 | 17:30

Ситуация с распространением коронавируса в Пензенской области по сравнению с соседними регионами кардинально изменилась.

Если раньше в Пензе индекс распространенности новой инфекции был выше, чем в соседствующих с ней субъектах РФ, то теперь этот показатель самый низкий.

К примеру, 3 апреля в Сурском крае было зафиксировано 27 случаев заражения COVID-19, в Ульяновской области - 1, в Республике Мордовия - 4, в Тамбовской и Рязанской областях - по 6, в Саратовской - 19.

7 апреля Пензенский регион занимал даже девятое место по всей стране с 51 случаем заболевания COVID-19, одним умершим и одним выздоровевшим. На фоне соседних регионов Пензенский по-прежнему возглавлял антирейтинг.

Губернатор Иван Белозерцев тогда объяснил высокое количество зараженных коронавирусом тем, что проводится много тестов, работают сразу несколько лабораторий.

Теперь положение дел поменялось. Если в Пензенской области на 29 апреля - 364 заболевших, то в Ульяновской - 379, в Саратовской - 392, в Тамбовской - 537, в Мордовии - 659, в Рязанском регионе - 840.

Тем не менее по количеству умерших Пенза продолжает лидировать: 7 скончавшихся, в то время как в Тамбовской области - 1, в Саратовской - 2, в Мордовии и Рязанской области - по 3, в Ульяновской - 4.