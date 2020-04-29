Общество

Коронавирус: положение Пензы на фоне соседей изменилось

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Ситуация с распространением коронавируса в Пензенской области по сравнению с соседними регионами кардинально изменилась.

Если раньше в Пензе индекс распространенности новой инфекции был выше, чем в соседствующих с ней субъектах РФ, то теперь этот показатель самый низкий.

К примеру, 3 апреля в Сурском крае было зафиксировано 27 случаев заражения COVID-19, в Ульяновской области - 1, в Республике Мордовия - 4, в Тамбовской и Рязанской областях - по 6, в Саратовской - 19.

7 апреля Пензенский регион занимал даже девятое место по всей стране с 51 случаем заболевания COVID-19, одним умершим и одним выздоровевшим. На фоне соседних регионов Пензенский по-прежнему возглавлял антирейтинг.

Губернатор Иван Белозерцев тогда объяснил высокое количество зараженных коронавирусом тем, что проводится много тестов, работают сразу несколько лабораторий.

Теперь положение дел поменялось. Если в Пензенской области на 29 апреля - 364 заболевших, то в Ульяновской - 379, в Саратовской - 392, в Тамбовской - 537, в Мордовии - 659, в Рязанском регионе - 840.

Тем не менее по количеству умерших Пенза продолжает лидировать: 7 скончавшихся, в то время как в Тамбовской области - 1, в Саратовской - 2, в Мордовии и Рязанской области - по 3, в Ульяновской - 4.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Если раньше в Пензе индекс распространенности новой инфекции был выше, чем в соседствующих с ней субъектах РФ, то теперь этот показатель самый низкий.

Сплюнте и по дереву постучите .

Гость||

По статистике большой % смертей у больных, находящихся на ИВЛ. А правильное лечение с помощью ИВЛ зависит от квалификации врачей-реаниматологов, там много нюансов, как пишут специалисты. Почему у нас замалчивают, сколько больных умерло, находившихся на ИВЛ? Сколько смертей от обычной пневмонии? - или это закрытая информация?

Гость||

Вот что волнует власть. Чтобы не по ругали.

Гость||

Да как же заражений мало будет если кондукторы в автобусах без масок , а ведь они являются потенциально опасными...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Губернатор Иван Белозерцев тогда объяснил высокое количество зараженных коронавирусом тем, что проводится много тестов, работают сразу несколько лабораторий.

Теперь положение дел поменялось.

Напрягло.

Гость||

Мериются заболевшими.

Гость||

Не дай больше чем у других. Снимут

Гость||

СПАСИБО ВРАЧАМ!.. НИЗКИЙ ПОКЛОН!...

Гость||

Вот скажи мне бабушка,почему в Гейропе умерших в 10 раз больше,на количество заболевших. Наверно у Нас лучше лечат?

Гость||

Гость писал(a):

Вот скажи мне бабушка,почему в Гейропе умерших в 10 раз больше,на количество заболевших. Наверно у Нас лучше лечат?
Несколько факторов ,это модель медицины,нашу до конца разрушить не получилось и говорят вакцина БЦЖ которую нам делали всем поголовно в детстве ,среди тех кому делали ,в том числе в бывших соц.странах смертность меньше.В США уже больных более миллиона ,смертность выше 5 % от количества больных ,а у нас менее 1 %.

Гость||

Гость писал(a):

По статистике большой % смертей у больных, находящихся на ИВЛ. А правильное лечение с помощью ИВЛ зависит от квалификации врачей-реаниматологов, там много нюансов, как пишут специалисты. Почему у нас замалчивают, сколько больных умерло, находившихся на ИВЛ? Сколько смертей от обычной пневмонии? - или это закрытая информация?
Онкологическая и антиэкологическая зона.

Гость||

на полиомиелитная вакцина из детства защищает - вирусы похожи

Гость||

Как много любителей лапши...

Имя: Гость
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