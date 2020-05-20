Губернатор обсудил с главврачами ремонт резервных помещений

20.05.2020 | 10:09

Срочный ремонт районных больниц, оказывающих помощь больным в период пандемии коронавируса, стал предметом обсуждения главы региона Ивана Белозерцева и руководителей медицинских учреждений.

Об этом в среду, 20 мая, губернатор написал на своей странице в Twitter.

«Обсудил с главврачами больниц, куда поступают пациенты, ремонт не использовавшихся ранее корпусов, помещений для резерва. Вынужденная мера из-за повышенной наполняемости. Выделим больницам средства на организацию в срочном порядке ремонта ранее невостребованных помещений», - сообщил он.

На фото, опубликованном на странице губернатора, виден стенд с наименованиями лечебных заведений. Помимо учреждений здравоохранения, расположенных в областном центре (госпиталь, КИМ, областные больницы имени Бурденко и Филатова, 4-я городская), перечислены больницы в Никольском, Мокшанском, Кузнецком, Пензенском, Белинском, Бессоновском, Городищенском, Сердобском, Нижнеломовском и Каменском районах.

Двумя днями раньше, 18 мая, Иван Белозерцев поручил продумать вопрос выделения бюджетных средств на срочный ремонт корпусов и отделений больниц, которые не эксплуатировались до эпидемии коронавируса, а сейчас оказались включены в схему маршрутизации больных.

12 мая пациентка с пневмонией показала палату в белинской больнице. «Ни дверей, ни розеток, ни прикроватных тумбочек, туалет один на всех (и муж., и жен.), воды горячей тоже нет!» - рассказала женщина.

«О, Господи!! Не дай Бог там оказаться... Сама обстановка не особо располагает к выздоровлению...» - прокомментировала пост одна из подписчиц автора.