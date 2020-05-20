Общество

Губернатор обсудил с главврачами ремонт резервных помещений

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Срочный ремонт районных больниц, оказывающих помощь больным в период пандемии коронавируса, стал предметом обсуждения главы региона Ивана Белозерцева и руководителей медицинских учреждений.

Об этом в среду, 20 мая, губернатор написал на своей странице в Twitter.

«Обсудил с главврачами больниц, куда поступают пациенты, ремонт не использовавшихся ранее корпусов, помещений для резерва. Вынужденная мера из-за повышенной наполняемости. Выделим больницам средства на организацию в срочном порядке ремонта ранее невостребованных помещений», - сообщил он.

На фото, опубликованном на странице губернатора, виден стенд с наименованиями лечебных заведений. Помимо учреждений здравоохранения, расположенных в областном центре (госпиталь, КИМ, областные больницы имени Бурденко и Филатова, 4-я городская), перечислены больницы в Никольском, Мокшанском, Кузнецком, Пензенском, Белинском, Бессоновском, Городищенском, Сердобском, Нижнеломовском и Каменском районах.

Двумя днями раньше, 18 мая, Иван Белозерцев поручил продумать вопрос выделения бюджетных средств на срочный ремонт корпусов и отделений больниц, которые не эксплуатировались до эпидемии коронавируса, а сейчас оказались включены в схему маршрутизации больных.

12 мая пациентка с пневмонией показала палату в белинской больнице. «Ни дверей, ни розеток, ни прикроватных тумбочек, туалет один на всех (и муж., и жен.), воды горячей тоже нет!» - рассказала женщина.

«О, Господи!! Не дай Бог там оказаться... Сама обстановка не особо располагает к выздоровлению...» - прокомментировала пост одна из подписчиц автора.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото twitter.com/BelozercevIA
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Срочный ремонт районных больниц, оказывающих помощь больным в период пандемии коронавируса, стал предметом обсуждения главы региона Ивана Белозерцева и руководителей медицинских учреждений.
Поздно.Когда было спокойно он на это внимание не обращал,как только снимки его безхозяйственности и халатности пошли по сети,сразу нужен косметический ремонт,а больных куда?Больные на время реконструкции будут дышать краской и слушать вой перфоратора?Или к себе их переселите?Бравооооооо!

Гость||

Как хорошо продажная ПензаИнформ убирает комменты! И этот уберёшь???

Гость||

Это все модернизация здравоохранения натворила,все запустили,все развалили

Гость||

Надо больше и чаще выкладывать в сетях

состояние и больниц, и дорог, и тд, а то чиновникам из их теплых кабинетах не досуг.

Гость||

Да,бывает комменты убирают,кто отклоняется от линии...

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