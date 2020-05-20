Губернатор обсудил с главврачами ремонт резервных помещений

Срочный ремонт районных больниц, оказывающих помощь больным в период пандемии коронавируса, стал предметом обсуждения главы региона Ивана Белозерцева и руководителей медицинских учреждений.
Об этом в среду, 20 мая, губернатор написал на своей странице в Twitter.
«Обсудил с главврачами больниц, куда поступают пациенты, ремонт не использовавшихся ранее корпусов, помещений для резерва. Вынужденная мера из-за повышенной наполняемости. Выделим больницам средства на организацию в срочном порядке ремонта ранее невостребованных помещений», - сообщил он.
На фото, опубликованном на странице губернатора, виден стенд с наименованиями лечебных заведений. Помимо учреждений здравоохранения, расположенных в областном центре (госпиталь, КИМ, областные больницы имени Бурденко и Филатова, 4-я городская), перечислены больницы в Никольском, Мокшанском, Кузнецком, Пензенском, Белинском, Бессоновском, Городищенском, Сердобском, Нижнеломовском и Каменском районах.
Двумя днями раньше, 18 мая, Иван Белозерцев поручил продумать вопрос выделения бюджетных средств на срочный ремонт корпусов и отделений больниц, которые не эксплуатировались до эпидемии коронавируса, а сейчас оказались включены в схему маршрутизации больных.
12 мая пациентка с пневмонией показала палату в белинской больнице. «Ни дверей, ни розеток, ни прикроватных тумбочек, туалет один на всех (и муж., и жен.), воды горячей тоже нет!» - рассказала женщина.
«О, Господи!! Не дай Бог там оказаться... Сама обстановка не особо располагает к выздоровлению...» - прокомментировала пост одна из подписчиц автора.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):Поздно.Когда было спокойно он на это внимание не обращал,как только снимки его безхозяйственности и халатности пошли по сети,сразу нужен косметический ремонт,а больных куда?Больные на время реконструкции будут дышать краской и слушать вой перфоратора?Или к себе их переселите?Бравооооооо!