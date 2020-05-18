Сетевое издание|18+|Понедельник|18 мая 2020|10:19
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Общество

На срочный ремонт районных больниц выделят по 2-3 млн рублей

Печать

В Пензенской области будут искать деньги на ремонт районных больниц, оказывающих помощь больным в период пандемии коронавируса. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев во время видео-конференц-совещания, состоявшегося утром в понедельник, 18 мая.

«Мы должны сделать все, чтобы люди находились в нормальных человеческих условиях. Мы не можем не предоставить койко-место для человека, который заболел и требует помощи от работников здравоохранения», - пояснил глава региона.

В связи с этим из бюджета выделят средства на срочный ремонт корпусов и отделений больниц, которые не эксплуатировали до коронавируса, а сейчас включили в схему маршрутизации больных.

«Как бы сложно ни было, надо изыскать на каждую больницу по 2-3 млн рублей», - подчеркнул Белозерцев.

Он отметил, что пока неизвестно, как дальше будет развиваться ситуация с COVID-19.

«Мы должны готовиться к худшему, поэтому должны перестраховаться», - констатировал Белозерцев.

Предложения по решению этой проблемы должны быть озвучены до конца дня.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Я ржу в голосину.цирка не надо.

Гость||

Не,ну можно дыры и плесень на стенах закрыть плакатами единой россии.это вам подсказка,а списать на это...ну там уж сами,без меня...

Гость||

Мы должны готовиться к худшему... Этим все сказано.Печально.

Гость||

Будут искать! А Каменке фок за 90 миллионов в конце года откроют!

Гость||

Понедельник,сегодня много весёлого услышим.

Гость||

Какой офицерррр?не смешно.

Гость||

Можно было-бы по доить бизнес , но доить некого. У Собянина точно есть деньги,у него спросите.

Гость||

Шойгу, за что ты нам ЭТО поставил? Зачем так с нами?

Имя: Гость
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