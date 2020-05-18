На срочный ремонт районных больниц выделят по 2-3 млн рублей

18.05.2020 | 09:15

В Пензенской области будут искать деньги на ремонт районных больниц, оказывающих помощь больным в период пандемии коронавируса. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев во время видео-конференц-совещания, состоявшегося утром в понедельник, 18 мая.

«Мы должны сделать все, чтобы люди находились в нормальных человеческих условиях. Мы не можем не предоставить койко-место для человека, который заболел и требует помощи от работников здравоохранения», - пояснил глава региона.

В связи с этим из бюджета выделят средства на срочный ремонт корпусов и отделений больниц, которые не эксплуатировали до коронавируса, а сейчас включили в схему маршрутизации больных.

«Как бы сложно ни было, надо изыскать на каждую больницу по 2-3 млн рублей», - подчеркнул Белозерцев.

Он отметил, что пока неизвестно, как дальше будет развиваться ситуация с COVID-19.

«Мы должны готовиться к худшему, поэтому должны перестраховаться», - констатировал Белозерцев.

Предложения по решению этой проблемы должны быть озвучены до конца дня.