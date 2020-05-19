Общество

Обнародованы данные по наличию защитных средств для медиков

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Во вторник, 19 мая, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в личном телеграм-канале предоставила сведения об обеспеченности медицинских работников Пензенской области средствами индивидуальной защиты.

По ее данным, одноразовых стерильных шапочек - 125 924, одноразовых медицинских масок - 338 835, респираторов - 19 156, защитных экранов - 6 803, экранов для глаз - 6 581, бахил - 103 414, перчаток - 1 566 418, одноразовых медицинских халатов - 14 981, многоразовых - 20 140, спецкомбинезонов - 16 306.

Эти показатели аналогичны или выше тех, которые были опубликованы на 14-е число.

5 мая стало известно о смерти от пневмонии фельдшера скорой помощи, работавшей в Пензе. После этого прошла масштабная проверка учреждений здравоохранения на наличие защитных средств.

8 мая ушел из жизни хирург Пензенской районной больницы, в тот же день минздрав сообщил о том, что в Неверкинском районе скончался 54-летний водитель скорой помощи.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

А сколько средств защиты используется ежедневно? Или вопрос иначе можно задать, сколько средств защиты ежедневно выдаются мед.персоналу? Запасы то , они могут лежать для видимости, что вот они есть?

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