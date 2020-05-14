Раскрыты сведения о запасах средств защиты для медиков

14.05.2020 | 09:51

Поздним вечером в среду, 13 мая, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина сообщила в своем Telegram-канале о наличии средств индивидуальной защиты для медиков в Пензенской области.

По ее данным, одноразовых стерильных шапочек - 106 687, одноразовых медицинских масок - 348 145, респираторов - 20 225, защитных экранов - 5 411, экранов для глаз - 4 663, бахил - 87 215, перчаток - 1 876 685, одноразовых медицинских халатов - 14 482, многоразовых - 20 139, спецкомбинезонов - 13 726.

«Это короткий список. Учет ведется детальный, с разделением, с ежесуточной потребностью в СИЗах. Пополнение - на системной основе», - уточнила Дина Черемушкина.

5 мая стало известно о смерти от пневмонии фельдшера скорой помощи, работавшей в Пензе. 8 мая ушел из жизни хирург Пензенской районной больницы, в тот же день минздрав сообщил о том, что в Неверкинском районе скончался 54-летний водитель скорой помощи.