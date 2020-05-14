Общество

Раскрыты сведения о запасах средств защиты для медиков

Печать

Поздним вечером в среду, 13 мая, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина сообщила в своем Telegram-канале о наличии средств индивидуальной защиты для медиков в Пензенской области.

По ее данным, одноразовых стерильных шапочек - 106 687, одноразовых медицинских масок - 348 145, респираторов - 20 225, защитных экранов - 5 411, экранов для глаз - 4 663, бахил - 87 215, перчаток - 1 876 685, одноразовых медицинских халатов - 14 482, многоразовых - 20 139, спецкомбинезонов - 13 726.

«Это короткий список. Учет ведется детальный, с разделением, с ежесуточной потребностью в СИЗах. Пополнение - на системной основе», - уточнила Дина Черемушкина.

5 мая стало известно о смерти от пневмонии фельдшера скорой помощи, работавшей в Пензе. 8 мая ушел из жизни хирург Пензенской районной больницы, в тот же день минздрав сообщил о том, что в Неверкинском районе скончался 54-летний водитель скорой помощи.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Только почему то не указали сколько расходуется в день таких средств. Тогда станет понятно много это или мало.

Гость||

Информация ни о чем. Говорить надо о потребности и фактическом наличии

Гость||

Пакеты...пакеты им дайте

Гость||

Прямотаки точность "до копейки", томко ета маски/респираторы/бахилы/перчатки не коробками случаем закупают (там по 100/50 шт.)?

Гость||

На сколько дней хватит этого запаса?

Гость||

Ещё не надоел этот поток бесполезной информации?

Гость||

А о чём ещё писать то? У министра сельского хозяйства пензенского обыск идёт, ничего ненайдут, а вот у бомжа рыбака нашли три плотвички, ему есть было нечего, на него завели уголовное дело.

Гость||

Дина черёмухина,продолжай юморить дальше.

Гость||

фейк, любого медика спроси

Гость||

Надо у медиков спросить. Только у тех кто на первой линии, а не у главврачей, завудующих и министров. У тех всегда все хорошо. Для нас эти цифры не о чем, может области надо в день два раза больше? откуда мне знать? или я просто должен остаться доволен большими числами? звучит как пыль в глаза.

Гость||

Стрючков приезжал к Голиковой или Голодец в Москве? Стоял у дверей очень долго.

Гость||

А Агафонов и Мирзаев?

Гость||

Женщины любят доброту,ласку,цветы

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте