Общество

В Кузнецке при сигнале тревоги двери подъездов откроются автоматически

Печать
Telegram

В Кузнецке установили 178 размыкателей для подъездных дверей многоэтажек. Они будут автоматически открываться при сигналах «Воздушная тревога» или «Ракетная опасность».

Так люди смогут укрыться внутри. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, такая система охватывает хотя бы один подъезд в каждом доме.

В Кузнецке работают 22 сирены. Они охватывают 96% территории города. Кроме того, действует речевое оповещение на здании администрации.

«При необходимости к оповещению подключат спецтранспорт служб экстренного реагирования, а операторы рассылают СМС-сообщения с предупреждениями», - добавили в пресс-службе администрации.

Сигнал «Воздушная опасность» требует особого внимания, до граждан он доводится путем звуковых оповещений (звучит сирена «Внимание всем»), СМС, по ТВ и радиоканалам. Если человек в это время находится в многоквартирном доме, ему необходимо спуститься на нижние этажи или проследовать в укрытие.

Если сигнал застал на улице, надо зайти в ближайшее здание, паркинг, подземный переход или укрытие; если в общественном транспорте - выйти из него и спрятаться в укрытии. Когда такой возможности нет, нужно пригнуться и закрыть голову руками.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте