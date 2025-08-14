В Кузнецке при сигнале тревоги двери подъездов откроются автоматически

14.08.2025 | 11:32

В Кузнецке установили 178 размыкателей для подъездных дверей многоэтажек. Они будут автоматически открываться при сигналах «Воздушная тревога» или «Ракетная опасность».

Так люди смогут укрыться внутри. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, такая система охватывает хотя бы один подъезд в каждом доме.

В Кузнецке работают 22 сирены. Они охватывают 96% территории города. Кроме того, действует речевое оповещение на здании администрации.

«При необходимости к оповещению подключат спецтранспорт служб экстренного реагирования, а операторы рассылают СМС-сообщения с предупреждениями», - добавили в пресс-службе администрации.

Сигнал «Воздушная опасность» требует особого внимания, до граждан он доводится путем звуковых оповещений (звучит сирена «Внимание всем»), СМС, по ТВ и радиоканалам. Если человек в это время находится в многоквартирном доме, ему необходимо спуститься на нижние этажи или проследовать в укрытие.

Если сигнал застал на улице, надо зайти в ближайшее здание, паркинг, подземный переход или укрытие; если в общественном транспорте - выйти из него и спрятаться в укрытии. Когда такой возможности нет, нужно пригнуться и закрыть голову руками.