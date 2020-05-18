Пензенских медиков призвали не заниматься самолечением

В понедельник, 18 мая, на совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев поднял вопрос о смертности среди медицинских работников.
«Мы теряем их», - заявил глава региона, напомнив об ушедших из жизни враче, фельдшере, медсестре и о том, что они скончались не от коронавируса.
«Вы докладываете, что они лечились дома. Почему? Когда они поступают в больницу, легкие поражены уже на 70 с лишним процентов», - констатировал Иван Белозерцев, подчеркнув, что медики не должны заниматься самолечением, при первых же симптомах необходимо обращаться за помощью.
И. о. министра здравоохранения области Оксана Чижова пояснила: медработники ошибочно думают, что сами знают, как лечиться, исходя из собственного профессионального опыта, однако в условиях распространения новой инфекции это неверно. Болезнь коварна: поначалу может не быть ярко выраженных симптомов, хотя уже будет иметь место поражение легких.
В заключение он сообщил, что медики, переболевшие коронавирусом и желающие пройти реабилитацию, смогут сделать это за счет средств регионального бюджета.
Опасную инфекцию диагностировали в общей сложности у 78 медработников. Основная масса заболевших уже выздоровела. В настоящее время на лечении находятся 32 человека.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Ну и что зато Иван бардюры укладывает