Сетевое издание|18+|Понедельник|18 мая 2020|10:19
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Общество

Стало известно, скольких медиков в области лечат от коронавируса

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В понедельник, 18 мая, на оперативном совещании в региональном правительстве и. о. министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова сообщила о медицинских работниках, зараженных коронавирусом.

По ее словам, опасную инфекцию диагностировали у 78 медиков. Основная масса заболевших уже выздоровела. В настоящее время на лечении находятся 32 человека.

За последнее время минздрав сообщил о смерти четырех пензенских медиков. 5 мая стало известно о том, что из жизни ушла женщина - фельдшер скорой помощи, работавшая на станции в Пензе. Она умерла от пневмонии.

8 мая появилось известие о кончине водителя скорой помощи, трудившегося на станции в Неверкинском районе. Причиной смерти назвали тромбоэмболию легочной артерии на фоне пневмонии. Мужчина страдал несколькими хроническими заболеваниями, в том числе артериальной гипертензией.

12 мая стало известно о том, что за несколько дней до этого скончался врач-хирург поликлиники Пензенской районной больницы Виктор Будневский. Один из телеграм-каналов опубликовал письмо читателя, в котором сообщалось, что Виктор Иосифович находился на ИВЛ в больнице имени Бурденко в тяжелом состоянии и теперь вся Пензенская райбольница осталась без врачей, так как они лежат с пневмониями.

15 мая ушла из жизни 58-летняя медсестра филиала № 4 городской поликлиники.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А полицейских сколько, которые на улицах контактируют с населением?

Гость||

Очень нужная инфа.ждём ситуацию по крановщикам и лифтёрам.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

8 мая появилось известие о кончине водителя скорой помощи, трудившегося на станции в Неверкинском районе. Причиной смерти назвали тромбоэмболию легочной артерии на фоне пневмонии. Мужчина страдал несколькими хроническими заболеваниями, в том числе артериальной гипертензией.
Ас таким букетом заболеваний можно было работать водителем скорой помощи?

Гость||

Когда вас лечить будет некому, будете считать лифтеров. У кого родственники- врачи борются с covid 19 знают реальную опасность31

Имя: Гость
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