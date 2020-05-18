Стало известно, скольких медиков в области лечат от коронавируса

18.05.2020 | 09:13

В понедельник, 18 мая, на оперативном совещании в региональном правительстве и. о. министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова сообщила о медицинских работниках, зараженных коронавирусом.

По ее словам, опасную инфекцию диагностировали у 78 медиков. Основная масса заболевших уже выздоровела. В настоящее время на лечении находятся 32 человека.

За последнее время минздрав сообщил о смерти четырех пензенских медиков. 5 мая стало известно о том, что из жизни ушла женщина - фельдшер скорой помощи, работавшая на станции в Пензе. Она умерла от пневмонии.

8 мая появилось известие о кончине водителя скорой помощи, трудившегося на станции в Неверкинском районе. Причиной смерти назвали тромбоэмболию легочной артерии на фоне пневмонии. Мужчина страдал несколькими хроническими заболеваниями, в том числе артериальной гипертензией.

12 мая стало известно о том, что за несколько дней до этого скончался врач-хирург поликлиники Пензенской районной больницы Виктор Будневский. Один из телеграм-каналов опубликовал письмо читателя, в котором сообщалось, что Виктор Иосифович находился на ИВЛ в больнице имени Бурденко в тяжелом состоянии и теперь вся Пензенская райбольница осталась без врачей, так как они лежат с пневмониями.

15 мая ушла из жизни 58-летняя медсестра филиала № 4 городской поликлиники.