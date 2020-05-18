Пензенские медики могут обратиться к следователям по невыплате надбавок

18.05.2020 | 16:30

Сотрудники следственного управления СК России начали принимать сообщения от медиков, которым полностью или частично не сделали надбавки за работу с больными коронавирусом.

«Будет детально проверена поступившая информация и приняты меры к оперативному установлению причин невыплаты надбавок, установленных законодательством», - пообещали в региональном СУ СК РФ.

Подать сведения о нарушении прав медики могут через интернет-приемную на сайте ведомства, официальную группу управления в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону 8(8412)36-17-02.

18 мая и. о. министра здравоохранения Оксана Чижова заявила, что Минздрав Пензенской области не допускал ошибок по выплатам.

«Мы практически все сделали правильно с самого начала. Мы не считали часы и минуты, то есть у нас выплата производилась с того дня, как больница начала работать с ковидными больными», - пояснила Чижова.