Сетевое издание|18+|Понедельник|18 мая 2020|17:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+7oC
+8oC
Завтра | Дождь |

Общество

Пензенские медики могут обратиться к следователям по невыплате надбавок

Печать

Сотрудники следственного управления СК России начали принимать сообщения от медиков, которым полностью или частично не сделали надбавки за работу с больными коронавирусом.

«Будет детально проверена поступившая информация и приняты меры к оперативному установлению причин невыплаты надбавок, установленных законодательством», - пообещали в региональном СУ СК РФ.

Подать сведения о нарушении прав медики могут через интернет-приемную на сайте ведомства, официальную группу управления в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону 8(8412)36-17-02.

18 мая и. о. министра здравоохранения Оксана Чижова заявила, что Минздрав Пензенской области не допускал ошибок по выплатам.

«Мы практически все сделали правильно с самого начала. Мы не считали часы и минуты, то есть у нас выплата производилась с того дня, как больница начала работать с ковидными больными», - пояснила Чижова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Педиатрам , которые на covid мазочки берут ни копеечки, рентгенологам, которые снимочки ковидпневмоний делают, тоже, пока 0. А так да, все хорошо.

Гость||

Гость писал(a):

рентгенологам, которые снимочки ковидпневмоний делают
описывают?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте