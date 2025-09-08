Падение плотника в Бековском районе: руководителя предприятия ждет суд

В Бековском районе за травмирование плотника будут судить руководителя сельхозпредприятия. Работник ремонтировал крышу склада без каски и монтажного пояса и упал с высоты более 4,5 метра.
ЧП случилось 9 апреля. Сотрудник получил травмы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.
На руководителя организации завели уголовное дело, так как он не обеспечил подчиненного защитными средствами.
«Обвиняемый признал вину в совершении инкриминируемого деяния», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Дальнейшую судьбу мужчины будет решать суд.
