Падение плотника в Бековском районе: руководителя предприятия ждет суд

08.09.2025 | 18:09

В Бековском районе за травмирование плотника будут судить руководителя сельхозпредприятия. Работник ремонтировал крышу склада без каски и монтажного пояса и упал с высоты более 4,5 метра.

ЧП случилось 9 апреля. Сотрудник получил травмы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

На руководителя организации завели уголовное дело, так как он не обеспечил подчиненного защитными средствами.

«Обвиняемый признал вину в совершении инкриминируемого деяния», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Дальнейшую судьбу мужчины будет решать суд.