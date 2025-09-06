Криминал

Трагедия в Засечном: водителю Omoda избрали меру пресечения

44-летнему водителю, устроившему ДТП в Засечном, в котором погибли 3 человека, избрали меру пресечения.

4 сентября в 15:30 на пересечении улиц Алой и Олимпийской мужчина, управляя автомобилем Omoda, столкнулся с Volkswagen Passat. Люди, находившиеся в салоне Volkswagen (34-летний мужчина, 33-летняя женщина и 7-летний ребенок), погибли на месте от полученных травм.

Выяснилось, что водитель Omoda был нетрезв. Кроме того, его лишили водительских прав. Мужчину задержали.

Свою вину автомобилист признал.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Источник — фото СУ СКР
