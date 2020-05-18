Сетевое издание|18+|Понедельник|18 мая 2020|13:24
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Общество

Минздрав о выплатах медикам: Мы не считали часы и минуты

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Минздрав Пензенской области не допускал ошибок по выплатам медикам, работающим с коронавирусными больными. Об этом заявила и. о. министра здравоохранения региона Оксана Чижова на совещании в понедельник, 18 мая.

«Мы практически все сделали правильно с самого начала. Мы не считали часы и минуты, то есть у нас выплата производилась с того дня, как больница начала работать с ковидными больными», - пояснила Чижова.

По ее словам, после внесения изменений в постановление, когда из документа убрали формулировку «за фактически отработанное время», 17 мая доначислили выплаты небольшой группе медиков. Речь идет о сумме в 5 млн рублей.

«Основное прошло как положено», - подчеркнула и. о. министра.

По сообщению «Ленты.ру», 15 мая Владимир Путин отчитал власти и руководителей медицинских учреждений и призвал назначать выплаты не за «какие-то часы и минуты», а по факту работы. Он также пообещал в начале следующей недели проверить по всем субъектам, как выполнено это поручение.

Врачам должны выплачивать по 80 тыс. руб. в месяц, фельдшерам и медсестрам - по 50 тыс. Врачам скорой помощи - по 50 тыс. руб., фельдшерам, медсестрам и водителям - по 25 тыс.

По данным на 14 мая, эти деньги уже выдали 66 врачам скорой, 78 врачам стационаров, 1 572 средним медицинским работникам, 327 - младшим, а также 610 водителям неотложки.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ага,мопэд,не мой.я просто разместил объяву.

Гость||

Охотно верим,охотно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

327 - младшим
К ним кого же отнесли? Им по сколько?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мы практически все сделали правильно с самого начала. Мы не считали часы и минуты, то есть у нас выплата производилась с того дня, как больница начала работать с ковидными больными», - пояснила Чижова.
ключевое слово практически)))))))

Гость||

Гость писал(a):

Мы практически все сделали правильно с самого начала. Мы не считали часы и минуты, то есть у нас выплата производилась с того дня, как больница начала работать с ковидными больными», - пояснила Чижова.

ключевое слово практически)))))))

то есть сначала минуты считать все же стали,пока по рукам не ударили

Гость||

За апрель заплатили за отработанное время, за май не платили вообще

Гость||

Практически не спалилась.

Гость||

И.о министра? А где Никишин?

Гость||

Так в каком же Постановлении была фраза «за фактически отработанное время», в федеральном или Пензенского Правительства?

Гость||

Гость писал(a):

И.о министра? А где Никишин?
Да, да! А где Никишин??? Говорят, Никишин врач хороший, честный (ну или относительно честный) - не ужился в этой компашке.

Гость||

хотелось бы подтверждения или опровержения того, как на самом деле обстоят дела с выплатами от медсестерpenzainform.ru писал(a):

Врачам должны выплачивать по 80 тыс. руб. в месяц, фельдшерам и медсестрам - по 50 тыс. Врачам скорой помощи - по 50 тыс. руб., фельдшерам, медсестрам и водителям - по 25 тыс.

Гость||

Как жалко , что не минуты считали. Наверное ты просто не умеешь. А то бы не упустили случая.

Гость||

Ну хоть платят на самом деле или одни обещалки ?

Гость||

Чижова заёрзала

Гость||

Так в каком же Постановлении была фраза «за фактически отработанное время», в федеральном или Пензенского Правительства?

В федеральном, по сути глав врачи не виноваты, надо в Москве башкой думать.

Имя: Гость
Комментарий:

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