Минздрав о выплатах медикам: Мы не считали часы и минуты

18.05.2020 | 12:08

Минздрав Пензенской области не допускал ошибок по выплатам медикам, работающим с коронавирусными больными. Об этом заявила и. о. министра здравоохранения региона Оксана Чижова на совещании в понедельник, 18 мая.

«Мы практически все сделали правильно с самого начала. Мы не считали часы и минуты, то есть у нас выплата производилась с того дня, как больница начала работать с ковидными больными», - пояснила Чижова.

По ее словам, после внесения изменений в постановление, когда из документа убрали формулировку «за фактически отработанное время», 17 мая доначислили выплаты небольшой группе медиков. Речь идет о сумме в 5 млн рублей.

«Основное прошло как положено», - подчеркнула и. о. министра.

По сообщению «Ленты.ру», 15 мая Владимир Путин отчитал власти и руководителей медицинских учреждений и призвал назначать выплаты не за «какие-то часы и минуты», а по факту работы. Он также пообещал в начале следующей недели проверить по всем субъектам, как выполнено это поручение.

Врачам должны выплачивать по 80 тыс. руб. в месяц, фельдшерам и медсестрам - по 50 тыс. Врачам скорой помощи - по 50 тыс. руб., фельдшерам, медсестрам и водителям - по 25 тыс.

По данным на 14 мая, эти деньги уже выдали 66 врачам скорой, 78 врачам стационаров, 1 572 средним медицинским работникам, 327 - младшим, а также 610 водителям неотложки.