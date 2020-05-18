18.05.2020 | 18:00

Если в целом по стране наблюдается снижение количества выявленных случаев коронавирусной инфекции, то в Пензенской области обновлен рекорд дня. Еще у 71 жителя региона подтвержден диагноз COVID-19. Растет и число пациентов с другими серьезными заболеваниями легочной системы.

«За сутки у нас было госпитализировано 155 человек с пневмонией, а на стационарном лечении находятся 2 212 человек», - сообщила и. о. министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

Новая инфекция не щадит и медицинских работников: у 78 пензенских уже подтвержден COVID. 32 из них остаются в стационарах.

«До последнего пациент чувствует себя достаточно хорошо, считая, что это банальная респираторная инфекция. И потом все очень быстро начинает развиваться. На компьютерной томографии мы видим большую площадь поражения, а пациент себя чувствует хорошо», - пояснила Оксана Чижова.

Врачей, переболевших коронавирусом, предлагают отправить на реабилитацию в санаторий. Глава региона дал поручение сформировать списки желающих отдохнуть. В оперативном штабе области надеются, что неделя будет стабильной и тогда уже можно будет говорить о снятии ограничительных мер. Не всех сразу, а постепенно.

«Приступить вместе с Роспотребнадзором к подготовке и предложению мер по возможному открытию летних кафе с соблюдением требований, которые пропишет Роспотребнадзор», - призвал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Владельцы таких заведений ждут, когда им можно будет открыть сезон. Пока на улице ни столиков, ни даже скамеек и лавочек. На площади Ленина городская мебель сложена: убрали на время, чтобы у пензенцев не было искушения собираться компаниями.