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Общество

Еще у 71 жителя региона подтвержден диагноз COVID-19

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Если в целом по стране наблюдается снижение количества выявленных случаев коронавирусной инфекции, то в Пензенской области обновлен рекорд дня. Еще у 71 жителя региона подтвержден диагноз COVID-19. Растет и число пациентов с другими серьезными заболеваниями легочной системы.

«За сутки у нас было госпитализировано 155 человек с пневмонией, а на стационарном лечении находятся 2 212 человек», - сообщила и. о. министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

Новая инфекция не щадит и медицинских работников: у 78 пензенских уже подтвержден COVID. 32 из них остаются в стационарах.

«До последнего пациент чувствует себя достаточно хорошо, считая, что это банальная респираторная инфекция. И потом все очень быстро начинает развиваться. На компьютерной томографии мы видим большую площадь поражения, а пациент себя чувствует хорошо», - пояснила Оксана Чижова.

Врачей, переболевших коронавирусом, предлагают отправить на реабилитацию в санаторий. Глава региона дал поручение сформировать списки желающих отдохнуть. В оперативном штабе области надеются, что неделя будет стабильной и тогда уже можно будет говорить о снятии ограничительных мер. Не всех сразу, а постепенно.

«Приступить вместе с Роспотребнадзором к подготовке и предложению мер по возможному открытию летних кафе с соблюдением требований, которые пропишет Роспотребнадзор», - призвал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Владельцы таких заведений ждут, когда им можно будет открыть сезон. Пока на улице ни столиков, ни даже скамеек и лавочек. На площади Ленина городская мебель сложена: убрали на время, чтобы у пензенцев не было искушения собираться компаниями.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Судя по физиономии, ох и любит губернатор фотографировать ся.хлебом не корми,только запечатлейте.

Гость||

финал маска-перчаткарада когда или никогда закончится на улицу хочу

Гость||

И ещё разок про то же самое

Вам самим не надоело одну и ту же новость по 10 раз перепечатывать? Журналисты от бога

Гость||

Гость писал(a):

финал маска-перчаткарада когда или никогда закончится на улицу хочу
Ещё не наигрались, ждём

Гость||

Где данные, сколько человек как вы говорите, умерли от "обычной" пневмонии?

Гость||

Вот у другого руководителя в Пензе,портрет президента правильно висит. Выше всех других и больше(там обсуждение закрыто)

А вот у губернатора не правильно,даже портрет покоников святых и то больше. Сейчас хоть видно из-за спинки кресла.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

За сутки у нас было госпитализировано 155 человек с пневмонией, а на стационарном лечении находятся 2 212 человек
А за январь, февраль и март 2020 было в общем 1921 чел. Круто однако.

Имя: Гость
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