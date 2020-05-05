Общество

Губернатор сообщил о смерти фельдшера станции скорой помощи

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Во вторник, 5 мая, стало известно, что в Пензе от пневмонии скончалась фельдшер станции скорой медицинской помощи. Губернатор Иван Белозерцев выразил соболезнования родственникам женщины в соцсетях.

«Погиб медицинский работник, это трагедия. Об этом больно думать и очень трудно говорить. Сегодня они на войне, на передовой. По обеспечению медиков средствами защиты на станции скорой помощи и не только там, но и в других больницах, будет проведена масштабная проверка.

Если будут выявлены какие-либо факты нарушений в части обеспечения санитарно-эпидемиологических норм, виновных накажу по всей строгости, главных врачей уволю. Никакие прошлые заслуги в расчет брать не буду.

Мои глубочайшие соболезнования родным и близким… Конечно, мы окажем семье материальную помощь в этой тяжелой ситуации», - написал глава региона.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Почему скрывается статистика смертей от пневмонии (без подтвержденного коронавируса)?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

от пневмонии
в Пензе да не может быть

Гость||

Смерть одного - трагедия. Смерть миллионов - статистика.

Гость||

а у нас в области от коронавируса кто нибудь умер?

Гость||

А почему Дина нам не сообщила?

Гость||

Ого... Светлая Память фельдшеру.

Гость||

Соболезнования. Противно ,что Белозерцев пиарится в такой момент на смерти простого человека,а много он раньше выражал соболезнования по поводу смерти простых врачей,фельдшеров ,медсестёр ,да на 1000 % уверен что ни когда!Как же они достали.

Гость||

Гость писал(a):

Соболезнования. Противно ,что Белозерцев пиарится в такой момент на смерти простого человека,а много он раньше выражал соболезнования по поводу смерти простых врачей,фельдшеров ,медсестёр ,да на 1000 % уверен что ни когда!Как же они достали.
Это точно!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По обеспечению медиков средствами защиты на станции скорой помощи и не только там, но и в других больницах, будет проведена масштабная проверка.
Сами себя проверите?

Гость||

А новых заражений уже 9на сегодня) - 30 чел.

Вчера было 27. печальная статистика.

Гость||

Уважаемый губернатор. Какие проверки??? Умер фельдшер станции скорой помощи. И не один ещё сотрудник заболеет. Посмотрите что творится в оперативном отделе...Каждый день как минимум 3 сотрудника оказывается на больничной койке с пневмонией. Куда смотрит администрация??? Защитите тех, кто пока ещё жив и может работать.

Гость||

Гость писал(a):

А новых заражений уже 9на сегодня) - 30 чел.

Вчера было 27. печальная статистика.

Меньше верьте что пишут журналюги продажные

Гость||

Светлая Память!

Глубокие соболезнования родным и близким!

И.. хватит наезжать на Губернатора!

Как обычный, нормальный человек он выразил соболезнования, а вы и уже здесь пиар видите!

Не до пиара!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Погиб медицинский работник
Не просто умерла, точно погибла?

Эхх, акцентики, акцентики ..

Человеку память светлая.

Гость||

Гость писал(a):

А новых заражений уже 9на сегодня) - 30 чел.

Вчера было 27. печальная статистика.

Ты шутишь? Кому нужны эти недостоверные цифры. Статистика нам неизвестна, заболевших " просто пневмонией" прибавь сюда. Вот тогда будет печально.

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Имя: Гость
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