Губернатор сообщил о смерти фельдшера станции скорой помощи

05.05.2020 | 10:23

Во вторник, 5 мая, стало известно, что в Пензе от пневмонии скончалась фельдшер станции скорой медицинской помощи. Губернатор Иван Белозерцев выразил соболезнования родственникам женщины в соцсетях.

«Погиб медицинский работник, это трагедия. Об этом больно думать и очень трудно говорить. Сегодня они на войне, на передовой. По обеспечению медиков средствами защиты на станции скорой помощи и не только там, но и в других больницах, будет проведена масштабная проверка.

Если будут выявлены какие-либо факты нарушений в части обеспечения санитарно-эпидемиологических норм, виновных накажу по всей строгости, главных врачей уволю. Никакие прошлые заслуги в расчет брать не буду.

Мои глубочайшие соболезнования родным и близким… Конечно, мы окажем семье материальную помощь в этой тяжелой ситуации», - написал глава региона.