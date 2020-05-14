Общество

Более тысячи пензенских подъездов продезинфицировали после жалоб

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В Госжилстройтехинспеции Пензенской области отчитались о количестве поступивших обращений о санитарной обработке подъездов.

Со 2 апреля по 12 мая сотрудники ведомства приняли 1 045 звонков по вопросам дезинфекции. Все обращения были взяты в работу.

«По рекомендации Роспотребнадзора, организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, обработка мест общего пользования и дезинфекция должны проводиться хлорсодержащими или спиртосодержащими средствами», - напомнили в госжилстройтехинспеции.

Согласно постановлению губернатора Ивана Белозерцева, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса в области, УК и ТСЖ должны обеспечить санитарную уборку лифтовых помещений, холлов подъездов. Сотрудникам необходимо обрабатывать входные группы, поручни, ручки, почтовые ящики специальным раствором.

Задать вопросы о санитарной уборке подъездов или пожаловаться на отсутствие таковой по-прежнему можно по телефонам горячей линии: (8412) 94-14-30, (8412) 94-13-91 - с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото zhil.pnzreg.ru
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Гость||

Должны , но не обязаны . УК Ривьера - сервис плевать хотела на все постановления . Никто ничего не обрабатывает . Полы даже моют реже, чем до самоизоляции . Посоветуйте хорошую УК, чтобы их сменить

Имя: Гость
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