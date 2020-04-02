02.04.2020 | 14:36

В четверг, 2 апреля, в Пензе прошел брифинг, посвященный вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

«Постановлением губернатора предписано организовать работу с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, по обработке мест общего пользования.

Речь идет о входных группах, лифтовых помещениях, холлах, обработке поручней, ручек, почтовых ящиков. Должно быть обеспечено проветривание таких помещений. В идеале, конечно, еще обработка кварцевой лампой», - отчиталась начальник Управления госинспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области Инна Левченко.

Однако не все УК и ТСЖ последовали требованиям ежедневно проводить дезинфекцию.

«В управлении открыли горячую линию по вопросам обработки мест общего пользования. Номера 94-14-30 и 94-13-91, по которым у вас примут заявку, в случае если не проводится такая обработка», - сообщила Инна Левченко.

По словам чиновницы, такие обращения оперативно обрабатываются. Сотрудники управления связываются с УК. Ранее их обеспечили всеми необходимыми средствами.

Инна Левченко указала, что руководители некоторых ТСЖ - это пенсионеры, которым в данный момент лучше поберечься и не покидать дом. В таком случае госжилстройтехинспекция также готова оказать помощь с доставкой средств для санобработки.

«Уборщицы тоже не готовы к такому графику, но отторжения от таких дополнительных обязанностей нет», - отметила она.

Также Инна Левченко напомнила об административной ответственности, грозящей тем организациям, которые не проводят дезинфекцию в подъездах.

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