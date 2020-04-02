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Общество | В Пензенской области не все УК и ТСЖ оказались готовы к санобработке

02.04.2020|14:36
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В четверг, 2 апреля, в Пензе прошел брифинг, посвященный вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

«Постановлением губернатора предписано организовать работу с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, по обработке мест общего пользования.

Речь идет о входных группах, лифтовых помещениях, холлах, обработке поручней, ручек, почтовых ящиков. Должно быть обеспечено проветривание таких помещений. В идеале, конечно, еще обработка кварцевой лампой», - отчиталась начальник Управления госинспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области Инна Левченко.

Однако не все УК и ТСЖ последовали требованиям ежедневно проводить дезинфекцию.

«В управлении открыли горячую линию по вопросам обработки мест общего пользования. Номера 94-14-30 и 94-13-91, по которым у вас примут заявку, в случае если не проводится такая обработка», - сообщила Инна Левченко.

По словам чиновницы, такие обращения оперативно обрабатываются. Сотрудники управления связываются с УК. Ранее их обеспечили всеми необходимыми средствами.

Инна Левченко указала, что руководители некоторых ТСЖ - это пенсионеры, которым в данный момент лучше поберечься и не покидать дом. В таком случае госжилстройтехинспекция также готова оказать помощь с доставкой средств для санобработки.

«Уборщицы тоже не готовы к такому графику, но отторжения от таких дополнительных обязанностей нет», - отметила она.

Также Инна Левченко напомнила об административной ответственности, грозящей тем организациям, которые не проводят дезинфекцию в подъездах.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|02.04.2020 15:13|

За чей счет банкет?

Гость|02.04.2020 15:16|

Я могу обработать, например лифт.

Гость|02.04.2020 15:17|

Не надо издеваться над уборщицами!!! Она один подъезд 2 месяца мыть будет, так как объем работ большой. УК и ТСЖ должны обращаться к специалистам, пусть заключают договора.И специалисты делают профессиональную дезинфекцию подъездов. Специальным оборудованием.

Гость|02.04.2020 15:22|

В доме № 45 по ул. Российской не только не обрабатывают, но и подъезд перестали мыть. А придомовую территорию дворник не убирает неделями - смахнет с крыльца, а возле дома - ни разу за все годы. А за что мы платим деньги ? За уборку подъездов, за уборку придомовой территории??

Одно враньё

Гость|02.04.2020 15:26|

А на Краснова 35 Уютный дом пообещал уборщицу. Так и сказали - будет вам уборщица на этой неделе!!!))) ну толку то! Что она сделать может одна и без спецоборудования!

Гость|02.04.2020 15:27|

Почему на дезинфекцию не направить средства кап ремонта?

Гость|02.04.2020 15:31|

Гость писал(a):

Я могу обработать, например лифт.
Мы с Красивым сегодня как раз лифт в соседнем подъезде обработали.

Гость|02.04.2020 15:37|

Что за бредятина?

Гость|02.04.2020 15:39|

Жильцы домов,что ж вы сами не устроите субботник в своем подъезде? Нужно как то помогать самим, а не ждать с моря погоды,,Белизна,тряпка, маска,перчатки все что вам нужно,,Вместе мы сила!!Дружно мы победим всякий вирус!

Гость|02.04.2020 15:43|

Гость писал(a):

Жильцы домов,что ж вы сами не устроите субботник в своем подъезде? Нужно как то помогать самим, а не ждать с моря погоды,,Белизна,тряпка, маска,перчатки все что вам нужно,,Вместе мы сила!!Дружно мы победим всякий вирус!
Изначально должна проведена профессиональная дезинфекция. Если сейчас жильцы массово выйдут мыть подъезды, то люди могут сами заразиться и заразить других. Сейчас же самоизоляция. Да и мы платим немалые деньги УК. Это их прямая работа.

Гость|02.04.2020 15:50|

ни один из указанный телефонов не работает

ха-ха

Гость|02.04.2020 16:04|

Гость писал(a):

Жильцы домов,что ж вы сами не устроите субботник в своем подъезде? Нужно как то помогать самим, а не ждать с моря погоды,,Белизна,тряпка, маска,перчатки все что вам нужно,,Вместе мы сила!!Дружно мы победим всякий вирус!
А в нашем подьезде (на 15 квартир) живут одни пожилые люди, которым надо поберечься от вируса, а более молодые -их раз-два и обчелся, все работают.

Гость|02.04.2020 16:04|

Полудурки!

Проще сидеть в кабинете и свои фантазии изображать на бумаге. Потом отчитаться перед ВВ, что мы приняли решения, мы обязали, поручили.

И.А.???

Где купить средства защиты для работников ЖКХ (НАЗОВИТЕ АДРЕС), или Вы их бесплатно раздаете?

Можно ли в районной администрации БЕСПЛАТНО получить для ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ обработки мест общего пользования химические препараты???

Дополнительную оплату труда уборщиков оплатите Вы (из своего кармана или бюджета)???

Или это опять Ваш праздник жизни за счет жителей.

Гость|02.04.2020 16:12|

Изначально должна проведена профессиональная дезинфекция. Если сейчас жильцы массово выйдут мыть подъезды, то люди могут сами заразиться и заразить других. Сейчас же самоизоляция. Да и мы платим немалые деньги УК. Это их прямая работа.

Вас послушать так все больные и заражают друг друга.Если стоять в стороне и ждать,быстрее заболеть можно,в такой ситуации попрекать оплатой стыдно должно быть,нужно хоть самим как то со своей стороны помогать.Что такого с вами произойдёт,если вы выйдете и белизной помоете стены и лестницы, вы же не они в подъезде живете,вас много!! Я не я и хата не моя,пусть все сгорит ,,вы по такому принципу живете?!

Гость|02.04.2020 16:18|

Ожф контур, лермонтова34 сидит в этом здании. Где и когда обрабатывает подъезды???

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