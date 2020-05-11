440 жителей Пензенской области излечились от коронавируса

11.05.2020 | 19:37

Число жителей Пензенской области, выздоровевших после перенесенной коронавирусной инфекции, достигло 440. Об этом сообщила вечером в понедельник, 11 мая, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сегодня выписаны 38 пациентов. Итого выздоровевших - 440», - написала Черемушкина.

Ранее оперативный штаб сообщил, что к 11 мая в Пензенской области зарегистрировали 802 случая COVID-19. За последние сутки было подтверждено 38 диагнозов. Среди новых заболевших - двухлетний ребенок, остальным пациентам от 18 до 92 лет.

16 заразившихся опасной инфекцией - жители Пензы, 8 - Городищенского района, по 2 - Башмаковского и Нижнеломовского района, по 1 - Лунинского, Спасского, Пачелмского, Тамалинского, Наровчатского, Пензенского, Мокшанского, Сосновоборского и Шемышейского районов, а также Кузнецка.

За все время пандемии в Пензенской области умерли 10 человек с коронавирусом.