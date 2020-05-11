Сетевое издание|18+|Понедельник|11 мая 2020|21:13
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Общество

440 жителей Пензенской области излечились от коронавируса

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Число жителей Пензенской области, выздоровевших после перенесенной коронавирусной инфекции, достигло 440. Об этом сообщила вечером в понедельник, 11 мая, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сегодня выписаны 38 пациентов. Итого выздоровевших - 440», - написала Черемушкина.

Ранее оперативный штаб сообщил, что к 11 мая в Пензенской области зарегистрировали 802 случая COVID-19. За последние сутки было подтверждено 38 диагнозов. Среди новых заболевших - двухлетний ребенок, остальным пациентам от 18 до 92 лет.

16 заразившихся опасной инфекцией - жители Пензы, 8 - Городищенского района, по 2 - Башмаковского и Нижнеломовского района, по 1 - Лунинского, Спасского, Пачелмского, Тамалинского, Наровчатского, Пензенского, Мокшанского, Сосновоборского и Шемышейского районов, а также Кузнецка.

За все время пандемии в Пензенской области умерли 10 человек с коронавирусом.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А уже есть чем лечить?

Гость||

Ну фсё, понеслась. Теперь только об "излечившихся" писать тут будут.

Гость||

Гость писал(a):

А уже есть чем лечить?
Готовишься или уже?

Гость||

Гость писал(a):

Ну фсё, понеслась. Теперь только об "излечившихся" писать тут будут.

выпускать надо. Все вылечились, заразы нет, медицина справляется. Только в реальности все иначе.

Гость||

Гость писал(a):

А уже есть чем лечить?

Готовишься или уже?

Давно уже и без статистики.

Гость||

Лечат как пневмонию,уколы,капельница,и таблетки.

Гость||

А прежде чем за хворать они что не соблюдали режим повышенной готовности или игнорировали самоизоляции и маски не носили?

Гость||

Хочется верить... Да, как говорят, бухгалтеры "цифры не сходятся",в областях с гораздо большим количеством населения и числом заболевших, количество выздоровлений гораздо меньше!

У нас 800 заболевших и 448 выздоровело, половина!

Москва, Московская обл, Самарская почти в 10(!) раз меньше!

Да и в других областях гораздо меньше!

Орден дадут?

Или по заслугам, за "статистику"?

Гость||

Этот вирус можно подхватить где угодно,это не грип.Просто может быть не большая температура и все,и много с этой температурой ходят и заражают других.

Гость||

Зачем нашему губернатору пресс— секретарь? Он и сам похлеще Петросяна перлы выдает

Гость||

Гость писал(a):

Ну фсё, понеслась. Теперь только об "излечившихся" писать тут будут.
Излечившихся от чего?

Гость||

Не верю))

Имя: Гость
Комментарий:

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