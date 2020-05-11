Новые зараженные - жители Пензы, Кузнецка и 12 районов

В понедельник, 11 мая, оперативный штаб Пензенской области подтвердил информацию о еще 38 случаях заболевания коронавирусом в регионе. Итоговая цифра - 802.
Среди новых заболевших - двухлетний ребенок, остальным пациентам от 18 до 92 лет.
16 заразившихся опасной инфекцией - жители Пензы, 8 - Городищенского района, по 2 - Башмаковского и Нижнеломовского района, по 1 - Лунинского, Спасского, Пачелмского, Тамалинского, Наровчатского, Пензенского, Мокшанского, Сосновоборского и Шемышейского районов, а также Кузнецка.
За все время пандемии в Пензенской области умерли 10 человек с коронавирусом, 402 - выздоровели.
«Под медицинским наблюдением 4 002 человека, сняты с наблюдения - 8 029. В вирусологической лаборатории обследовано 22 712 человек (23 552 исследования), в лабораториях лечебной сети - 22 386 (23 990)», - уточнили в оперштабе.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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