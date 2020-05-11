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Общество

Новые зараженные - жители Пензы, Кузнецка и 12 районов

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В понедельник, 11 мая, оперативный штаб Пензенской области подтвердил информацию о еще 38 случаях заболевания коронавирусом в регионе. Итоговая цифра - 802.

Среди новых заболевших - двухлетний ребенок, остальным пациентам от 18 до 92 лет.

16 заразившихся опасной инфекцией - жители Пензы, 8 - Городищенского района, по 2 - Башмаковского и Нижнеломовского района, по 1 - Лунинского, Спасского, Пачелмского, Тамалинского, Наровчатского, Пензенского, Мокшанского, Сосновоборского и Шемышейского районов, а также Кузнецка.

За все время пандемии в Пензенской области умерли 10 человек с коронавирусом, 402 - выздоровели.

«Под медицинским наблюдением 4 002 человека, сняты с наблюдения - 8 029. В вирусологической лаборатории обследовано 22 712 человек (23 552 исследования), в лабораториях лечебной сети - 22 386 (23 990)», - уточнили в оперштабе.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Уже бесит, что народ без масок ходит в магазинах. Давайте уже думать не только о себе!

Гость||

Господи,когда же это все закончится????начинается уже психоз

Гость||

Гость писал(a):

Уже бесит, что народ без масок ходит в магазинах. Давайте уже думать не только о себе!
Они вчера только поняли, что руки мыть это нормально. Дайте им еще немного времени.

Гость||

Больницы по районам уже битком забиты,как же лечить то будут и как же бедные врачи справляются с этим

Гость||

Гость писал(a):

Господи,когда же это все закончится????начинается уже психоз
Да, это очень серьезно, люди скоро с ума начнут сходить.

Гость||

Да. Без масок ходят и еще дистанцию не соблюдают.

Гость||

Гость писал(a):

Больницы по районам уже битком забиты,как же лечить то будут и как же бедные врачи справляются с этим
Наверно врачи пока на здоровых тренируются.

Гость||

Уже бесит, что народ в магазин в масках ходит, большинство ведь нормальных людей без них ходит, но нет один какой-нибудь да найдётся, кто не понимает бесполезность масок

Масочники, хватит думать только о себе!!! Подумайте о бесполезности масок!!!!

Гость||

Гость писал(a):

Уже бесит, что народ без масок ходит в магазинах. Давайте уже думать не только о себе
масочник головноо мозга

Гость||

Гость писал(a):

Да. Без масок ходят и еще дистанцию не соблюдают.
Вообще дичь какая варварская, вот их и надо лишать право выхода из дома.

Гость||

Гость писал(a):

масочник головноо мозга
Весь цивилизованный мир по-твоему не прав? Давай расскажи нам, как у вас принято жить в Буртассии.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Уже бесит, что народ без масок ходит в магазинах. Давайте уже думать не только о себе!
Они вчера только поняли, что руки мыть это нормально. Дайте им еще немного времени.
Д куда нам до великих масочников, которые думают что маска их спасёт, но не думают что эту маску надо менять каждые 2 часа, а если многоразовая, то её стирать надо да ещё и проглаживать каждый день

Гость||

Гость писал(a):

Весь цивилизованный мир по-твоему не прав? Давай расскажи нам, как у вас принято жить в Буртассии.
Мусор из окон? Гадить в подъездах? Шашлыки в гараже? У этом крае много удивительных традиций.

Гость||

Гость писал(a):

Д куда нам до великих масочников, которые думают что маска их спасёт, но не думают что эту маску надо менять каждые 2 часа,
Вообще-то маска спасает не тебя, а окружающих. Ты не знал?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Д куда нам до великих масочников, которые думают что маска их спасёт, но не думают что эту маску надо менять каждые 2 часа,
Вообще-то маска спасает не тебя, а окружающих. Ты не знал?
Ахахахахаххах она никого не спасает, боже, когда вы уже поймете. Она максимум от слюней соплей тебя спасти может, но никак не от вируса

Накупили масок, а не знают для чего они

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Имя: Гость
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