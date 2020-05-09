Общество

В Пензе празднование Дня Победы прошло без пышных торжеств

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Панихида по погибшим за Отечество воинам прошла на улице при полном отсутствии прихожан. Были только священнослужители. И на площади рядом с Монументом боевой и трудовой доблести пензенцев - только сотрудники правоохранительных органов и почетный караул. Через некоторые время прибыли первые лица.

Никаких концертов, митингов, торжественных слов, впрочем, не они делают 9 Мая особенным днем. Эта Победа - в генах у россиян.

«Поздравляю участников войны, ветеранов трудового фронта, всех жителей Пензенской области с этой великой датой! Всем счастья, здоровья, благополучия. Мы обязательно проведем в торжественной обстановке грандиозные мероприятия», - пообещал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Не удержалась и пришла к памятнику Светлана Бирюкова, благо живет она рядом.

«У меня этот год радостный: я нашла своего папу! И где воевал, и где похоронен даже - все нашлось в интернете! То есть правнук мне нашел», - поделилась радостью пензячка.

Ее отец немного не дожил до победы - погиб в октябре 1944-го при освобождении Польши. Сейчас Светлана Ивановна ждет, когда к Вечному огню можно будет прийти без всякого опасения вместе с семьей.

Такого Дня Победы еще не было - без привычных торжеств, без традиционного парада, праздничных гуляний, шествия «Бессмертного полка». А все потому, что нужна еще одна победа - в войне, где враг не виден.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мы обязательно проведем в торжественной обстановке грандиозные мероприятия», - пообещал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Ну другого-то я как-то и не ожидал от него. Главное - поздравил, пообещал. Спасибо!

Гость||

А в Беларуси Парад Победы был. Да какой!

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