Общество

Пензенским школьникам предложили оформить «Окна Победы»

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В Пензенской области стартовала всероссийская акция «Окна Победы». К участию в ней приглашаются школьники, воспитанники детских садов и их родители.

Ребята с помощью взрослых должны украсить окна своих домов вырезанными из бумаги журавлями, силуэтами узнаваемых мемориалов, посвященными бойцам Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, образцы декора можно найти в альбоме https://vk.com/album-128045495_271910980. После их размещения на окне участникам предлагается сделать снимок и выложить его с хештегами #Окна_Победы #РДШ #РДШ58.

«Окна Победы» появились и в организациях области. В их украшении к 9 Мая принимали участие и дети. Так, праздничная символика появилась в библиотеке имени Н. Е. Салтыкова-Щедрина Пензы.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

Позорище какое, ну не Новогодние снежинки все это, ну не получился праздник в полном объеме, понимаем, деваться некуда, так зачем до глупости доходить, фото фронтовиков в окошках клеить, эээээх....

Гость||

Ну а чему удивляться если по всей стране на каждый год вместо советских солдат и техники огромные плакаты то с эсесовцами, то с финнами и оленями, то с мессершмиттами и тиграми.

Гость||

толково придумано

Гость||

Гость писал(a):

толково придумано
Выставишь своего деда или прадеда в окно, толковый ты наш?

Гость||

Пензенских школьников и педагогов обязали это сделать,срок - 1 день, и кто делать будет? Цветных принтеров у людей нет, распечатка закрыта. Они только обязывают,а кто это делать будет?

Имя: Гость
Комментарий:

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