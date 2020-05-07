Пензенским школьникам предложили оформить «Окна Победы»

07.05.2020 | 12:38

В Пензенской области стартовала всероссийская акция «Окна Победы». К участию в ней приглашаются школьники, воспитанники детских садов и их родители.

Ребята с помощью взрослых должны украсить окна своих домов вырезанными из бумаги журавлями, силуэтами узнаваемых мемориалов, посвященными бойцам Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, образцы декора можно найти в альбоме https://vk.com/album-128045495_271910980. После их размещения на окне участникам предлагается сделать снимок и выложить его с хештегами #Окна_Победы #РДШ #РДШ58.

«Окна Победы» появились и в организациях области. В их украшении к 9 Мая принимали участие и дети. Так, праздничная символика появилась в библиотеке имени Н. Е. Салтыкова-Щедрина Пензы.