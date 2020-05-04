Окна пензенской библиотеки украсили праздничной символикой

04.05.2020 | 17:08

Пенза присоединилась к федеральной акции «Окна Победы», организованной дирекцией Года памяти и славы совместно с Российским движением школьников. В непростые для страны дни в регионах проходят мероприятия, призванные напомнить о подвиге советских воинов, 75 лет назад победивших фашистских захватчиков. Одной из первых в проект включилась городская библиотека № 2 имени Михаила Салтыкова-Щедрина. Окна учреждения в преддверии 9 мая украсили праздничной символикой.

«Торжественно развевается здесь георгиевская лента, будто с орденов, смотрят на нас красные и золотые звезды. В одном из оконных пролетов установлены красные гвоздики. Очень хотелось, чтобы акция показала участникам Великой Отечественной войны, ветеранам наше единство в этот день. И таким образом мы благодарим, преклоняемся перед ними», - рассказала заведующая городской библиотекой № 2 им. М. Салтыкова-Щедрина Кристина Сильнова.

В оформлении «окон Победы» участвовали и сотрудники, и постоянные читатели библиотеки. Глеб Барыников помнит о том, что его прадед воевал в Великую Отечественную, поэтому решил поддержать акцию.

«Рисовал георгиевскую ленту, вырезал звезды, приклеивал», - описал свои действия Глеб.

В условиях самоизоляции в Пензе, как и в других регионах России, в честь 75-летия Великой Победы не будет проводиться массовых мероприятий. Однако каждая организация, каждый житель страны может украсить окна дома, квартиры или офиса памятными символами.

«Будет неправильно, если эта дата пройдет незаметно для нас с вами», - выразил свое мнение руководитель регионального отделения Российского движения школьников Олег Куроедов.

Ожидается, что в ближайшее время к акции «Окна Победы» присоединятся другие организации и жители области.