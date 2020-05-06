За майские праздники к пензенским психологам обратилось 230 человек

06.05.2020 | 15:06

Месяц, прошедший с начала работы группы «Психологи Пензенской области. Помощь», показал: помощь специалистов этого профиля весьма востребованна.

Профессионалы начали работать 1 апреля. Это сотрудники Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области, психологи базовых психолого-педагогических кабинетов и образовательных организаций - всего 52 человека.

За первый месяц работы они дали 3 607 дистанционных консультаций. К специалистам обращались жители не только Пензенской области, но и других регионов.

В выходные дни психологи не отдыхали. За майские праздники (с 1-го по 5-е) они провели 230 консультаций.

«Так как режим самоизоляции продлен до 12 мая, все эти дни, независимо от праздников, психологи будут находиться на дежурстве в социальной сети «ВКонтакте», в группе в Viber и на своих телефонах», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.