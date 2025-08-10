Денис Соболев поздравил пензенцев с Днем строителя

10.08.2025 | 10:00

Председатель городской думы Денис Соболев в воскресенье, 10 августа, поздравил пензенцев с Днем строителя.

Он отметил, что благодаря людям, занятым в этой профессии, город становится красивее, в нем появляются новые улицы, парки и скверы.

«В режиме 24 на 7, в любую погоду, порой без выходных и праздников вы находитесь на трудовом посту, возводя жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и промышленные предприятия.

Вы дарите людям тепло, уют и красоту, и я хочу сказать спасибо вам за созидательный труд и высокий уровень профессионализма!

Желаю каждому из вас счастья, здоровья, прочного жизненного фундамента и удачи на трудовом поприще!» - говорится в поздравлении.