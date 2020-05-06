Общество

В Пензенской области число больных коронавирусом превысило 600

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В среду, 6 мая, в Пензенской области подтвердилось еще 32 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Эти данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

С начала регистрации COVID-19 в регионе в общей сложности заразился 601 человек.

За этот период выздоровели 199 пациентов.

8 человек скончались.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

В заголовке penzainform.ru писал(a):

число больных коронавирусом превысило 600
Журналисты, вам значения слов больных, зараженных и заразившихся знакомо? Суда по текстам для вас это одно и то же.

Гость||

И чееё?

Гость||

Между тем индекс самоизоляции по Яндексу 1,7. Эх гуляй пензяк толстопятый. Напишите сколько с пневмонией еще человек больных всего.

Гость||

Интересно, а почему не учли в умерших фельдшера СМП?

Гость||

601-199=402-8=394 больных-то

А сми фейки какие-то тут распространяют, ужос!

Гость||

Статистика ни о чем!

Неделю назад брали,перепроверяли,гораздо информативнее,наверное,о том,сколько за сутки с пневмонией госпитализировано!

Да и с такой самоизоляцией все переболеем...

Всем здоровья!

Гость||

Подождите, вот снимет Путин самоизоляцию, тогда раз в 10 больше будет заболевать.

Гость||

Гость писал(a):

Интересно, а почему не учли в умерших фельдшера СМП?

Вот именно! Человек работал на скорой, возил заразных причем некоторые вызывают жалуясь на сердце, а это порой осложнение от ковида. По хорошему сейчас все медики без исключения должны выезжать в сиз, на все вызовы!! Но обеспечили ли их? А теперь она погибла от пневмонии!! Не ковид! Положены ли ей или ее семье выплаты за этот риск как ковид? Положены ли они другим врачам, кто работает с простопневмонийными? Может поэтому и скрывают статистику пневмоний? Ведь там цифры больше чем по ковид?

Гость||

Всё ещё только начинается!

Гость||

В старые добрые времена сейчас бы читали в каких районах и какой культурой поля засеяли. Кто в передовиках и кто в отстающих... А сейчас другую статистику изучаем.

Гость||

Почему разделили пневмонии и ковид??. Либо тесты врут, либо вирус мутировал . Уже писали , что этот короновирус быстро мутирует , потому то и не могут вакцину изобрести

Гость||

Гость писал(a):

Почему разделили пневмонии и ковид??. Либо тесты врут, либо вирус мутировал . Уже писали , что этот короновирус быстро мутирует , потому то и не могут вакцину изобрести
Либо кому-то выгодно панику раздувать.

Гость||

Гость писал(a):

Между тем индекс самоизоляции по Яндексу 1,7
На работу многие вышли.Яндекс видит положение по смартфону что гражданин вышел из дому,а куда? на работе яндекс думает на улице.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Почему разделили пневмонии и ковид??. Либо тесты врут, либо вирус мутировал . Уже писали , что этот короновирус быстро мутирует , потому то и не могут вакцину изобрести
Либо кому-то выгодно панику раздувать.

Кому?

Гость||

Гость писал(a):

Между тем индекс самоизоляции по Яндексу 1,7. Эх гуляй пензяк толстопятый. Напишите сколько с пневмонией еще человек больных всего.

написали же. Все утро пишут.

Имя: Гость
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