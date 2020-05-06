В Пензенской области число больных коронавирусом превысило 600

В среду, 6 мая, в Пензенской области подтвердилось еще 32 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Эти данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.
С начала регистрации COVID-19 в регионе в общей сложности заразился 601 человек.
За этот период выздоровели 199 пациентов.
8 человек скончались.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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В заголовке penzainform.ru писал(a):Журналисты, вам значения слов больных, зараженных и заразившихся знакомо? Суда по текстам для вас это одно и то же.