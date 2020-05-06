В Пензенской области число больных коронавирусом превысило 600

06.05.2020 | 10:49

В среду, 6 мая, в Пензенской области подтвердилось еще 32 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Эти данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

С начала регистрации COVID-19 в регионе в общей сложности заразился 601 человек.

За этот период выздоровели 199 пациентов.

8 человек скончались.