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Общество

199 жителей Пензенской области излечились от коронавируса

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В Пензенской области выросло число людей, излечившихся от коронавирусной инфекции. Вечером во вторник, 5 мая, об этом сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сегодня выписаны 6 пациентов. Общее число выздоровевших - 199», - написала Черемушкина.

Ранее она назвала недостоверной информацию о том, что в больницах подкупают родственников умерших.

«Считаю необходимым опровергнуть очередной фейк. В социальных сетях, в комментариях в последнее время участились случаи распространения откровенно недостоверной информации о том, что «в больницах родственникам умерших от разных болезней предлагают от 20 до 50 тысяч за постановку диагноза и причины смерти COVID-19», - уточнила Черемушкина.

По данным на 5 мая в Пензенской области зарегистрировано 569 случаев COVID-19. За последние сутки подтвердилось 30 фактов заражения.

За весь период пандемии скончались мужчины 42, 56, 70, 75 и 86 лет и женщины 71, 77 и 50 лет. Все больные страдали от различных сопутствующих заболеваний.

Кроме того, 5 мая стало известно о смерти фельдшера скорой медицинской помощи от пневмонии. В интернете начали распространяться слухи о нехватке в учреждении средств индивидуальной защиты. Станцию посетила с проверкой делегация во главе с вице-губернатором Ларисой Рябихиной. Медики рассказали чиновникам, что костюмов и дезсредств хватает.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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